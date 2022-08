Ligue 1 : première pour Auxerre au Parc OL

Auxerre (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Mercredi, Auxerre se présentera au Parc OL pour la première fois. L'Olympique lyonnais n'a pas affronté l'AJA depuis 2012.

Cela fait plus de 10 ans que l'Olympique lyonnais et Auxerre ne se sont plus affrontés. Mercredi (19h), les deux équipes se retrouveront au Parc OL. L'AJA y mettra pour la première fois les pieds. Pensionnaire de Ligue 2 jusqu'à cet été, le club auxerrois a plutôt bien débuté son championnat avec sept points en quatre journées.

Historiquement, il s'agira du 56e duel entre les deux formations. Les Rhodaniens ont un bilan positif de 27 victoires 13 nuls et 15 défaites toutes compétitions confondues. L'OL reste sur un succès 2 à 1 à domicile contre les Bourguignons le 7 avril 2012.