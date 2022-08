Auxerre : Jean-Marc Furlan, aux bons souvenirs de l'OL

Avant d'affronter l'OL mercredi, Jean-Marc Furlan (Auxerre) a évoqué ses deux saisons passées en tant que joueur à l'Olympique lyonnais.

Entre 1980 et 1982, Jean-Marc Furlan a porté le maillot de l'Olympique lyonnais. Au total, l'ancien défenseur a joué 82 matches sous le maillot rhodanien. Avant de revenir à Lyon mercredi avec Auxerre, dont il est l'entraîneur, le technicien a évoqué ce passage à l'OL. “J’ai joué deux ans là-bas, j’ai passé deux saisons fantastiques. On avait une très grosse équipe, la ville est très agréable et j’ai gardé beaucoup d’amis, se souvient-il. Par contre, en tant que coach, tu gardes beaucoup de souffrance car t’as tellement de responsabilités et de problèmes à gérer… Tu es dans le stress permanent.”

"Il y aura du turnover dès le match à Lyon"

Devant la presse, Furlan (qui fut l'entraîneur de notre consultant Nicolas Puydebois à Strasbourg) a aussi indiqué qu'il y aurait des changements dans le 11 pour le déplacement à Décines. “Oui forcément, surtout si les températures restent élevées. Autant je n’ai pas les moyens de changer les 11 joueurs, mais il y aura du turnover dès le match à Lyon, pour concerner beaucoup de joueurs et qu’ils se sentent investis au sein du groupe”, justifie-t-il.