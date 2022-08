OL : les U19 féminines gagnent l’Essonne Cup

Les U19 féminines de l'OL ont remporté pour la deuxième fois de suite l'Essonne Cup. Ce tournoi regroupait 12 équipes évoluant au niveau U19 National.

Une bonne manière de se rassurer avant le début de la saison. A quelques jours de commencer la défense de leur titre remporté lors du dernier exercice, les U19 féminines de l'OL disputaient l’Essonne Cup. Ce tournoi regroupe 12 formations évoluant en U19 National.

Durant la compétition, les joueuses de Joé Labiani et Gabin Salamacha ont battu successivement Lille (2-0), Orléans (aux tirs au but) et Toulouse (2-1) lors de la phase de poules. Ensuite, les Fenottes ont gagné la finale 2 à 0 contre le Paris FC grâce à Lorna Chicha Douvier et Maéline Mendy.

Reprise du championnat dimanche

C'est la deuxième fois de suite que l'Olympique lyonnais soulève ce trophée. "C’était pour nous l’occasion de tester notre groupe U16/U17 qui composera la majorité de l’effectif qui jouera en championnat U19 National, a expliqué Joé Labiani. Au-delà de la victoire au tournoi, c’est la maîtrise individuelle et collective des joueuses qui nous apportent satisfaction et affichent de belles perspectives pour cette saison."

Les jeunes Rhodaniennes reprendront le championnat dimanche 4 septembre avec un déplacement à Reims.