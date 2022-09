En manque de réussite offensivement et pris à défaut sur deux phases arrêtées, l’OL a perdu pour la deuxième fois en une semaine. A la fin du match, Alexandre Lacazette a regretté des erreurs évitables.

Comme à chaque fois que l’OL signe une contre-performance, il y a ce fameux "et si" qui revient sans cesse, en cherchant les motifs d'espoir. Et si l’OL n’avait pas mis 45 minutes à rentrer dans son match à Lorient ? Et si l’OL avait eu des envies offensives plus tôt à Monaco ? Avec des "si", on refait le monde et le club lyonnais aurait au moins pris quatre points dans cette semaine tant attendue. Finalement, il rentre bredouille entre Rhône et Saône et les prochains jours qui s’annoncent avec le PSG risquent d'être compliqués pour le groupe et pour Peter Bosz.

Sur le Rocher, les hommes du coach néerlandais ont été bien mieux que face à Lorient mais ça n’a pas suffi. Entre manque de réalisme aux avant-postes et déficit physique derrière sur coups de pied arrêtés, les Lyonnais se sont inclinés (2-1). Un constat amer et dur à accepter. "On les savait dangereux sur les coups de pied arrêtés. Ce sont nos points faibles, on manque de taille à ce niveau-là. C'est dommage. À part les deux coups de pied arrêtés, on était bien dans le jeu. On fait des erreurs qu'on peut éviter, on va essayer d'apprendre et travailler pour être meilleur dans la saison, a déclaré Alexandre Lacazette au micro de Prime Video. Il y a beaucoup de regrets sur ce match, on les savait un peu fatigué par rapport à jeudi. On avait une journée en plus pour se préparer. On aurait pu mieux faire, ça fait partie du football. On va travailler cette semaine pour le week-end prochain."

Le discours de la remise en question et du travail à l’entraînement est servi à chaque contre-performance sans que les erreurs du passé ne donnent l’impression d’être imprimées. Avec le PSG dans une semaine, il y a une sorte d’urgence. Conscient que l’embellie du début de saison s’est évaporée en l’espace de quatre jours, Lacazette a joué les capitaines de navire en se montrant "désolé pour les supporters, pour tout le monde. On va essayer de travailler pour revenir."