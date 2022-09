Pour la deuxième fois de la semaine, l’OL a perdu à l’extérieur. Face à Monaco, les Lyonnais ont montré un meilleur visage mais toujours sans les trois points. Après le match, Peter Bosz regrettait les occasions manquées.

Il avait été surpris lorsqu’il avait appris la statistique et il aurait peut-être été bon de ne finalement pas lui en parler. Depuis son arrivée sur le banc de l’OL, Peter Bosz n’avait jamais perdu deux matchs de suite en Ligue 1. La série a malheureusement pris fin, ce dimanche soir à Monaco (2-1). Cette défaite intervient quatre jours après la déroute à Lorient et dans une semaine que les observateurs annonçaient comme cruciale pour voir le vrai niveau lyonnais.

Au soir de la 7e journée, l’OL a pris zéro point en deux matchs et pointe à quatre longueurs du podium. L’avenir de Peter Bosz est-il remis en cause ? Le Néerlandais assure être serein sur ce point. "Pourquoi je serais sous pression ? Perdre 2 matchs à la suite, ça peut arriver, a assuré le technicien sur Prime Video. Pas le premier contre Lorient, mais le second contre Monaco, oui, c'est une bonne équipe. Nous, on était meilleurs que Monaco aujourd'hui, malheureusement on n'a pas vu ça dans le score. Je pense, et vous avez vu le match, qu'on ne mérite pas de perdre aujourd’hui."

Avec près de 20 occasions à Louis II, l’OL a clairement eu les munitions pour au moins repartir avec un point. Mais "quand on des occasions nettes, il faut marquer", a regretté Bosz. Toujours aussi optimiste, l’entraîneur lyonnais a vu "beaucoup de bonnes choses, sauf les 3 points. Bien sûr, il faut mieux défendre sur les coups de pieds arrêtés, et eux ils sont très forts là-dessus et nous on n'a pas de très grands joueurs."