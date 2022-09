Après un début de saison tonitruant, l’OL était attendu à Lorient. Face à une tactique adverse simple mais efficace, les Lyonnais n’ont pas eu de réussite que ce soit offensivement et défensivement. Les Lyonnais cèdent pour la première fois de la saison (3-1).

Dans le foot, il y a des examens de passage et pour l’OL, cette évaluation avait lieu à Lorient, ce mercredi. Qu’on se dise les choses, les Lyonnais ont été recalés au moment de recevoir leur bulletin de note (3-1). Après un début de saison tonitruant, ce déplacement à Lorient avait tout du test malgré les dires de Peter Bosz. Sixièmes de Ligue 1, avec un jeu simple mais séduisant, les Lorientais représentaient tout ce que l’OL déteste. Un bloc compact et des contres express. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette étaient prévenus et savaient ce qui les attendaient. Pourtant, mercredi soir, ils se sont fait surprendre par tous ces ingrédients.

L'OL a eu les occasions

Au Moustoir, Peter Bosz ne pourra pas dire que ses joueurs n’ont pas essayé. Dos au mur, les Lyonnais ont eu leur temps fort en deuxième mi-temps, la possession qui leur était promis depuis deux jours et se sont heurtés à la muraille lorientaises. Les occasions ont pourtant été là mais dans cette soirée, pas grand chose n’a tourné en faveur des joueurs lyonnais. En faisant preuve de caractère, l’OL avait réussi à recoller au score avant la demi-heure grâce à l’inévitable Alexandre Lacazette (28e). Néanmoins, le capitaine a eu le ballon de la bascule qui aurait pu tout changer au retour des vestiaires.

Sur une belle inspiration de Tolisso, le numéro 10 s’est complètement loupé (46e) et a empêché son équipe de recoller une deuxième fois au score et d’inverser la dynamique de la seconde période. Cette défaite ne sera bien évidemment pas à mettre sur le compte de Lacazette, ultr-actif quand certains coéquipiers ont tout fait pour réduire à néant les envies de victoire lyonnaise en première période.

Des erreurs défensives qui coûtent cher

Néanmoins, ce loupé a été lourd de conséquence puisque pratiquement dans la foulée, sur une spécialité lorientaise, Ouattara s’en est allé faire le break (48e). Sur une relance de Mvogo plein axe, Lorient n’a eu besoin que de trois passes pour aller mettre en échec Anthony Lopes. Le résumé de cette soirée pour l’OL qui a buté offensivement (46, 54e, 56, 64e, 84e) et qui a offert des boulevards défensifs à son adversaire. Avec leur tour de contrôle Moffi, les Merlus n’en demandaient pas tant et se sont régalés des erreurs de Thiago Mendes.

Pointé du doigt depuis son repositionnement en défense centrale, le Brésilien a montré qu’il avait toujours ses réflexes de milieu sur ce ballon perdu en position de dernier défenseur pour le but du 2-1 lorientais. On attendait de voir si l’OL avait désormais la clé pour mettre à mal les blocs bas. Bien trop impatients, les Lyonnais ont eu les occasions et auraient très bien pu accrocher le nul. Mais quand se présentent Monaco et le PSG lors des deux prochaines journées, les "si" et "peut-être" ne suffisent pas.