L’OL a affiché, à Lorient (3-1), de sérieuses lacunes défensives symbolisées par la prestation affligeante de Thiago Mendes. A contrario, Alexandre Lacazette, l’unique buteur lyonnais poursuit son ascension dans le classement des meilleurs buteurs du club. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le FLOP : Mendes, le SOS d'un défenseur central en détresse

Il ne s’agit pas d’un scoop, c’est même une évidence sauf, visiblement, pour Peter Bosz. Les matchs se suivent et les constats se ressemblent : Thiago Mendes n’a rien d’un défenseur central. Vraiment rien. Des lacunes criantes qui commencent à devenir très problématiques pour l’Olympique lyonnais. D'autant plus que la direction sportive a fait le choix - assez étonnant d'ailleurs - de ne pas se renforcer dans ce secteur lors du mercato estival. A Lorient mercredi (défaite 3-1), Thiago Mendes (30 ans) est complètement passé à côté de son sujet (6 duels disputés, 1 seul remporté en 45 minutes). Le numéro 23 de l’OL qui a commis des erreurs – et pas des moindres – à la pelle (deux buts encaissés) a quitté précipitamment la pelouse du Moustoir avec la mine déconfite. Sorti à la pause (remplacé par Damien Da Silva), le Brésilien a-t-il disputé son dernier match à ce poste ? Pour son bien et celui de l’OL, la réponse est toute trouvée...

Le TOP : Lacazette, un peu plus dans l’histoire de l’OL

Il a tenté de sonner la révolte de son équipe menée au bout de 6 minutes de jeu. En vain. Son but à la 28e, une frappe croisée du gauche, à ras de terre, qui file entre les jambes d'Yvon Mvogo, n’a pas suffi pour changer la donne. Toutefois, cela a confirmé que l’OL pouvait compter sur Alexandre Lacazette : en Bretagne, il a marqué son 4e but cette saison pour son 6e match disputé sous les couleurs lyonnaises. Mais c’est un autre chiffre qui est à retenir et à mettre en exergue. Avec 133 buts à son actif, sous le maillot de son club formateur, le gone de Mermoz s’est hissé mercredi soir sur le podium (3e) des meilleurs buteurs lyonnais (Fleury Di Nallo avec 222 buts et Bernard Lacombe et 149 buts occupent le devancent). Une sacrée performance individuelle à défaut d’être collective.