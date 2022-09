Lorient - OL (3-1) : Bosz "n’a pas vu une envie de gagner en 1re mi-temps"

Passablement énervé sur le banc, Peter Bosz n’a que peu apprécié la prestation des siens à Lorient. Si le visage en seconde période a été plus séduisant, l’entraîneur ne veut pas d’une équipe à réaction.

On l’a vu faire les cent pas dans sa zone technique, discuter avec Claudio Caçapa, prendre des notes et pester sur l’arbitre mais aussi ses joueurs. Comme l’ensemble du club, Peter Bosz a passé une mauvaise soirée, ce mercredi à Lorient. Attendu au tournant face aux Merlus, l’OL a tendu le bâton pour se faire battre avec une première période insipide. Les Lyonnais étaient prévenus et ont pourtant foncé tête baissée dans le piège adverse. En manque de réussite devant, ils ont presque offert sur un plateau la victoire (3-1) à leurs adversaires.

Pourtant, à la fin du match, voir l’OL repartir avec au minimum un point n’aurait pas été un vol. Encore aurait-il fallu jouer pendant 90 minutes. "J’étais très énervé surtout la première mi-temps. On a complètement raté notre première mi-temps et ce n’était pas nécessaire. On n’a pas été bon, a concédé lucide Peter Bosz au micro de Prime Video. A la mi-temps avec les trois changements, l’ambition était de changer ce que j’ai vu en première. Défensivement, on était très faibles. Avoir plus de courses, plus de mentalité de gagner et je l’ai vu en deuxième mi-temps. On a eu des occasions, malheureusement, on n’a pas marqué. Avant le troisième but, on en a la possibilité."

Bosz : "Pas un problème de système ou de joueurs"

A chaud comme à froid, certains choix de Peter Bosz et de la direction seront forcément pointés du doigt. En pestant contre la première période de ses joueurs, l’entraîneur lyonnais a mis en lumière les erreurs de Thiago Mendes. Le repositionnement du Brésilien pose toujours autant question, tout comme les solutions de repli. Néanmoins, comme à son habitude, l’entraîneur n’a pas voulu tirer à balle réelle, estimant que c’était avant tout des erreurs de débutants qui ont notamment entraîné le deuxième but l’orientais. "Ca n’a rien à voir avec système ou joueurs. Il faut courir, il faut montrer que tu veux gagner. Le deuxième but qu’on donne à Lorient n’a rien à avoir avec le système ou le joueur, c’est juste très mal défendu."

La défense et les explications de Peter Bosz sur ces phases de jeu restent toutes aussi bancales que son arrière-garde mercredi au Moustoir.