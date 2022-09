En 2022, l’OL se classe derrière le PSG et l’OM en Ligue 1

Auteur d’un début de saison tonitruant, l’OL reste dans la continuité de la fin de son dernier exercice. En 2022, le club lyonnais a pris 50 points en 25 matchs, troisième total derrière le PSG et l’OM.

"Tous les points pris ne seront plus après". Malgré le calendrier favorable de l’OL en de début de saison, Peter Bosz ne cesse de répéter qu’il fallait le prouver avec des points. Sur les 15 possibles, en attendant le match en retard contre Lorient ce mercredi, le club lyonnais en a récolté treize. Un total que les Lyonnais n’avait plus atteint depuis une décennie et qui pourrait se révéler important en fin de saison. La saison dernière a montré que les six premiers mois avaient pesé lourd dans la balance finale et ce départ canon cette année ne peut qu’être positif.

Cette invincibilité en cinq matchs n’est finalement que la continuité de la fin de saison dernière. En 2022 et malgré l’absence de Coupe d’Europe à la fin du parcours, l’OL est parmi ce qui se fait de mieux en Ligue 1. Sur l’année civile, les hommes de Peter Bosz ont pris 50 points sur les 25 matchs disputés en championnat. Une moyenne de deux points par match qui les place juste derrière le PSG (56 points) et l’OM (54 points).