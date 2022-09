Avec 13 points sur 15, l’OL réalise son meilleur début de saison depuis dix ans. Notre consultant, Nicolas Puydebois, estime que le groupe peut faire encore mieux mais a la chance de pouvoir travailler sereinement avec ce bon début de saison comptable.

Quatre victoires à domicile en autant de match, un nul certes rageant à Reims mais cherché grâce à une force de caractère. Il y a bien longtemps que l’OL n’avait pas connu pareil début de saison. C’est simple, il faut remonter à la saison 2021-2013 pour voir les Lyonnais signer 13 points sur leurs cinq premiers matchs en championnat. C’était à l’époque de Rémi Garde mais Alexandre Lacazette ou encore Anthony Lopes étaient déjà là. De l’eau a coulé sous les ponts depuis et ce démarrage en fanfare est presque surprenant. Après une dernière saison chaotique, ces cinq premières journées représentent une vrai bouffée d’oxygène.

"Comptablement oui, c’est un bon début de saison. Dans les années passées, l’OL avait plutôt tendance à faire des contre-performances contre ces clubs, a avancé notre consultant, Nicolas Puydebois, pour le retour de "Tant qu’il y aura des Gones". Force est de constater que cette année, ils engrangent des points, prennent de la confiance avec la possibilité de de travailler sereinement. Tout n’est pas parfait mais on les voit monter en puissance."

"L'OL a gagné en maturité avec l'arrivée de certains joueurs"

Quatrième de Ligue 1 avec un match en moins, l’OL peut devenir co-leader du championnat en cas de victoire dans le match en retard contre Lorient. L’enthousiasme est de mise entre Rhône et Saône même si Peter Bosz l’a rappelé lundi en conférence de presse. Ce bilan comptable doit aussi tenir compte des quatre matchs sur cinq joués à la maison. Mais peut-on vraiment bouder son bonheur de voir l’OL enfin régulier dans les résultats après une saison en montagnes russes ? Les plus exigeants mettront en avant le calendrier lyonnais avec deux promus et des équipes amenées à jouer dans la seconde partie de tableau.

Seulement, la saison dernière, la programmation avait été toute aussi favorable et s’était bouclée avec seulement 8 points et 8 buts encaissés. Le différentiel est là et à la fin de la saison, ces "points pris qui ne sont plus à prendre" pourraient valoir chers dans la course à l’Europe. C’est en tout cas le point de vue de notre consultant. "C’est un calendrier qui était plutôt favorable mais entre 'être favorable' et se le rendre favorable et le bonifier, c’est autre chose, détaille l'ancien gardien lyonnais. Ils ont fait carton plein à domicile et ce n’est pas anodin, ça va dire que l’OL est bien chez lui, maître chez lui et on sait que ça passe par là pour faire une grande saison."

"Un entraîneur est jugé à ses résultats"

Les déplacements à Lorient et Monaco cette semaine ainsi que la réception du PSG juste avant la trêve internationale devraient livrer un avis plus juste sur la qualité de cet effectif. Avec les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, l’OL a "gagné en mentalité et en maturité". Après cinq journées, ils ont fait le boulot et c’est bien ce qui leur était demandé avant le coup d’envoi de ce nouvel exercice. Avec un quasi sans-faute, l’OL "peut travailler sereinement avec ce bilan comptable" et ainsi monter son niveau d’exigence. S’il y a eu du mieux contre Auxerre et Angers, tout n’est pas encore parfait dans le jeu. Peter Bosz en est conscient et assure que le jeu va s’améliorer au fil des semaines.

Sur le plateau de TKYDG, Nicolas Puydebois a déjà noté une amélioration et concède que l’équilibre entre résultat et beau jeu reste mince. "Il manquait de vitesse dans les transmissions, ça ronronnait contre des blocs bas. On faisait comme au handball, aller de droite à gauche. Je pense que c’est quelque chose qui a été corrigé ces derniers matchs avec beaucoup d’occasions. On juge un entraîneur à ses résultats. On veut du résultat et du beau jeu. Aujourd’hui, il y a le résultat, il reste à travailler le jeu. On a de l’exigence à Lyon avec des supporters qui veulent du résultat mais en pratiquant du beau jeu. C’est un peu le paradoxe lyonnais."

Le Lyonnais a l'habitude d'être exigeant et ce n'est pas au sein du Parc OL qu'il va changer ses habitudes. A Peter Bosz de trouver ce fameux équilibre permettant de ne pas avoir à choisir entre "le fromage et le dessert" et de savourer le festin offert à Décines.