Actuellement 4e de Ligue 1 avant son match en retard contre Lorient, l’OL pointe à la 6e place du classement français comparant les prix dépensés pour constituer l’effectif actuel. Avec seulement 127M€ dépensés, le club mise clairement sur la formation.

Il y a les discours et il y a les chiffres qui prouvent ces paroles. Après son année chaotique, l’OL a tenté de faire le ménage dans son effectif mais surtout choisi de miser sur la formation pour revenir à cet ADN OL. Les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont allés en ce sens, de même que les différentes prolongations de contrat depuis six mois (Lukeba, Gusto, Caqueret, Cherki, Lopes). Samedi, contre Angers, six titulaires lyonnais étaient issus de l’Académie. Une fierté pour les supporters mais aussi la preuve du savoir-faire lyonnais qui permet au club de ne pas dépenser des fortunes sur le marché des transferts. Cet été, l’OL a sorti moins de dix millions d’euros sur la table pour faire venir Nicolas Tagliafico, Johann Lepenant et Saël Kumbedi.

Les primes à la signature ne sont pas prises en compte

Former et recruter malin, voilà le crédo au sein de l’OL depuis quelques années. Cette stratégie sportive et économique se retrouve dans le classement publié par le CIES, lundi. L’Observatoire du football a évalué chaque club suivant les montants dépensés pour former l’effectif de la saison 2022-2023 et le club lyonnais arrive en 6e position. Avec "seulement" 127M€ (bonus compris) dépensés, l’OL se classe derrière des clubs comme Rennes (220M€) ou l’OGC Nice (147M€). Ce classement ne tient malgré tout pas compte des primes à la signature versée à des joueurs libres comme Boateng ou cet été avec Lacazette et Tolisso. Avec un effectif acheté pour 847 millions d’euros, le PSG caracole bien évidemment en tête.