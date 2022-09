OL : Johann Lepenant ne "s’attendait pas à être titulaire si vite"

Arrivé à l’OL sur la pointe des pieds cet été, Johann Lepenant a rapidement fait son trou. Le milieu de terrain est la bonne surprise de cet été lyonnais.

Peu de personnes auraient misé un centime sur la possibilité de le voir débuter la saison dans la peau d’un titulaire. Lui-même ne l’aurait certainement pas fait. Débarqué à l’OL en provenance de Caen durant l’été, Johann Lepenant représente la bonne pioche du mercato lyonnais. Arrivé sur la pointe des pieds, lui qui se décrit comme "timide et réservé", le milieu de terrain a profité des méformes de Maxence Caqueret et Corentin Tolisso pour tout de suite enchaîner avec l’OL. "Je suis venu pour jouer. Après être titulaire dès le début, je n’y pensais peut-être pas mais je suis venu ici pour jouer. Pour le moment, le coach me fait confiance pour commencer les matchs et j’essaye de faire mon mieux. Il fallait vite s’adapter et c’est ce que j’essaye de faire."

Lepenant : "Un rôle similaire à Caen"

Resté sur le banc contre Angers, Johann Lepenant doit faire face à une concurrence accrue dans l’entrejeu lyonnais. Entre le non-départ d’Houssem Aouar et les présences de Jeff Reine-Adelaïde, Romain Faivre, Corentin Tolisso et Maxence Caqueret, le choix de Lyon aurait pu paraître comme kamikaze pour un jeune de 19 ans en soif de progression. Mais la maturité affichée face aux caméras se retrouve aussi sur le terrain. S’il concède que le niveau de la Ligue 1 "est bien plus rapide qu’en Ligue 2, un championnat rude", Lepenant estime ne pas être si dépaysé face aux consignes de Peter Bosz. Dans le jeu de possession déployé par l’OL, l’international U20 français est plutôt à son aise.

"Jouer en Ligue 2 m’a forcément apporté de l’expérience et ça a dû m’aider dans mon début d’aventure. Je reste dans le même rôle que j’avais à Caen. Orienter le jeu, récupérer le ballon. Ca va forcément plus vite donc il faut s’adapter mais dans les consignes, c’est à peu près la même chose."

Bosz : "Le scouting a bien travaillé"

Recrue surprise et désormais vu comme bonne pioche, Johann Lepenant a déjà séduit au sein du club. Depuis le début de la préparation, Peter Bosz ne cesse de dire le plus grand bien de celui qui voit en "Xavi, Iniesta et Kanté, des modèles et références." "C’est un bon joueur, c’est pour ça qu’on l’a signé. Mais il n’a que 19 ans et vient d’un niveau plus bas, a rappelé l’entraîneur lyonnais, présent en conférence avant son joueur. On a vu qu’il était très fort techniquement et. Il perd peu de ballons, il a été très stable depuis le début de la préparation. Il a enchaîné et je ne peux qu’être content. Je suis surpris mais ça veut dire que le scouting a bien travaillé."

Avec Johann Lepenant, l’OL a peut-être retrouvé cette faculté à aller dénicher des bons joueurs dans les divisions inférieures afin de les faire exploser au plus haut niveau. Seul l’avenir le dira mais le milieu est plutôt bien parti dans son aventure lyonnaise.