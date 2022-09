OL - Angers (5-0) : Tolisso s'est senti "plus libéré" en sentinelle

Corentin Tolisso, en discussion avec Maxence Caqueret et Karl Toko-Ekambi à l’échauffement avant OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Titularisé en numéro 6 contre Angers, Corentin Tolisso est revenu sur ce positionnement différent des derniers matches. Le milieu de terrain confie avoir eu de meilleures sensations à ce poste.

En enchaînant un quatrième succès consécutif à domicile cette saison, l'OL a confirmé ses bonnes dispositions du moment. Même si encore une fois, tout n'a pas été parfait contre Angers (5-0), la manière était enfin présente du côté rhodanien. "C'était un bon match. On a beaucoup travaillé, fait de la vidéo... On a bien joué, avec beaucoup de mouvements, de décalages, nous avons réussi à amener souvent le ballon devant leur but, a détaillé Corentin Tolisso. Nous avons un prochain rendez-vous mercredi contre Lorient qui va être très compliqué à l'extérieur. Il faudra prendre les trois points là-bas."

Avec un calendrier abordable pour débuter le championnat, l'Olympique lyonnais a jusqu'ici su le faire fructifier pour récolter 13 points sur 15 possibles après 5 rencontres. Un aspect positif car cela n'a pas toujours été le cas récemment. "Par rapport à avant, on a pris des points contre des équipes qui devraient être un peu plus basses au classement. C'est une bonne chose d'avoir engrangé ces victoires, même si on voulait gagner à Reims (1-1), mais au moins, on n'a pas perdu. On a fait un bon mois d'août et on commence bien septembre, il faut continuer. C'est important de gagner, c'est cela qui nous donne de la confiance. C'est un travail quotidien à l'entraînement, lorsqu'on voit les efforts que l'on fait pendant les petits jeux, avec l'envie de ne pas perdre quoi qu'il arrive, cela se transmet sur le terrain. On doit avoir cette mentalité-là pour aller loin cette saison, a affirmé le milieu de terrain. Concernant la 3e place (provisoire), bien sûr qu'on est l'OL et qu'on doit être en haut de la Ligue 1."

"En tant que numéro 8, j'ai eu un peu plus de mal"

Pour la première fois depuis son retour, le champion du monde 2018 a disputé les 90 minutes de la partie contre le SCO. Peter Bosz l'a placé dans un rôle différent, celui de sentinelle. L'ancien Bavarois a confié que cela correspondait mieux à ses capacités actuelles. "J'ai joué les premiers matches en tant que numéro 8 et j'ai eu un peu plus de mal dans le rythme, dans le positionnement et dans les repères. Cela faisait un moment que je n'avais pas joué dans cette position plus haute et dos au jeu, contre des formations assez basses. C'était compliqué mais ce soir (dimanche), je me suis senti plus libéré, face au jeu, a avoué Tolisso. J'ai pu orienter nos actions à droite et à gauche. Je continue de travailler et je jouerai là où le coach me le demande."

Le Rhodanien a aussi apprécié l'ambiance pendant et après la rencontre, avec des supporteurs comblés. "Bien sûr que ça compte. Lorsqu'on voit la fin du match avec tout le stade qui chante et les fans en folie, c'est bien de communier comme ça avec notre public, s'est-il réjoui. On a pris énormément de plaisir et je pense qu'eux aussi donc tout le monde est content."