OL - Angers (5-0) : Lukeba voit une équipe "plus concentrée, plus rigoureuse"

Castello Lukeba et Corentin Tolisso (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Castello Lukeba a apprécié le visage montré par l'OL contre Angers dimanche (5-0). Plus globalement, le défenseur sent une équipe lyonnaise "plus concentrée, plus rigoureuse" depuis le début de saison.

Pour la troisième fois de sa jeune carrière, Castello Lukeba a trouvé la faille. Dimanche contre Angers, le défenseur central a profité de la sortie ratée de Paul Bernardoni sur un corner pour inscrire le quatrième but rhodanien de la soirée (5-0 score final). "On a beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés à l'entraînement. Je savais que je devais aller dans cette zone et c'est aussi très bien frappé par Romain (Faivre)", a raconté le joueur de 19 ans.

Même si la victoire est large, l'OL a eu du mal à rentrer dans sa partie. Sa première demi-heure ne restera pas dans les annales. Malgré tout, il vire en tête à la pause. "On repart tout de même avec un avantage de deux buts (à la mi-temps), ce n'est pas rien. Il y a une progression à ce niveau-là aussi, a noté l'international Espoirs. Nous avons manqué d'impact, on pouvait mettre encore plus de rythme. Nous avons changé les choses en deuxième période, on a mieux géré."

"Il ne faut pas se relâcher"

Pour l'instant, le début de championnat de l'Olympique lyonnais est presque parfait. Dans le wagon de tête avec Marseille, Paris et Lens, les Rhodaniens ne laissent pas grand-chose en route. "On sait qu'on a perdu des points contre ces formations par le passé, on a manqué de régularité. Cette saison, je pense qu'on corrige bien ça, on est plus concentrés, plus rigoureux, mais il ne faut pas se relâcher, a rappelé le Gone. Il faut être "tueur" dès le départ et ne pas sous-estimer l'adversaire. On repense aussi à ce qu'on a fait l'an dernier pour pouvoir changer les choses."

Pour la première fois cette saison, la charnière qu'il forme avec Thiago Mendes n'était pas protégée par Johann Lepenant. Corentin Tolisso avait pris le poste de sentinelle, qui selon le milieu de terrain lui correspond mieux. "On connaît les qualités du joueur. Il a une très bonne polyvalence donc il apporte à l'équipe en 6 ou en 8, a assuré Lukeba. Son rôle est différent mais il a démontré qu'il pouvait aussi jouer plus bas."