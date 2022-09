OL - Angers (5-0) : Faivre note "un nouvel élan, une nouvelle mentalité"

Romain Faivre et Karl Toko-Ekambi (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après cinq journées, le bilan de l'OL est bon, conforme aux attentes du début de saison. Romain Faivre y voit les signes d'une équipe changée.

Le Parc OL était en fête samedi suite au succès contre Angers (5-0). Tout en maîtrise, l'Olympique lyonnais a offert une belle soirée à ses supporteurs avec un festival offensif à la clé. "On a fait le travail, on a marqué cinq buts devant notre public. Tout le monde était content et a pris du plaisir ce soir (samedi). Il y a eu des courses, de l'intensité dans ce qu'on a entrepris... Au début, nous avons eu un peu de mal mais au fur et à mesure, le jeu s'est ouvert et nous avons eu plus d'espaces, a décortiqué Romain Faivre. Il faut poursuivre ainsi et penser déjà à Lorient (mercredi). Le début de championnat est bon, maintenant il faut basculer sur la suite."

"Le groupe vit bien"

Bien lancé par ses quatre victoires après cinq journées disputées, le groupe de Peter Bosz doit maintenant poursuivre sur cette voie. "Pour un club comme l'OL, c'est important d'être dans le haut du classement. On avait du mal contre ces équipes l'année dernière, on perdait des points. Là, on fait un carton plein chez nous. Il y a un nouvel élan, une nouvelle mentalité, a confié le milieu de terrain. On s'est dit qu'on ne pouvait pas finir à la 8e place comme la saison passée. Le groupe vit bien, on prend beaucoup de plaisir à l'entraînement et en match et cela se voit."

A titre personnel, Romain Faivre vient d'enchaîner deux titularisations pour la première fois depuis le mois d'avril. Encore un peu discret, il a tout de même été décisif sur le corner repris victorieusement pas Castello Lukeba. "Cela fait du bien d'enchaîner. Lors du dernier match (Auxerre), j'avais eu du mal en deuxième mi-temps, ça tirait un peu à cause de la fatigue car cela faisait un moment que je n'avais pas joué (il avait disputé seulement trois minutes contre Troyes cette saison avant d'affronter l'AJA). Je me suis bien senti face au SCO et le rythme revient, a-t-il assuré. L'entraîneur m'a placé en numéro 8 et j'aime bien."