OL - Angers (5-0) : les Lyonnais ont enfin muselé leur adversaire

Castello Lukeba intervient devant Thiago Mendes et Sofiane Boufal (SCO) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Non seulement les Lyonnais ont infligé 5 buts à Angers dimanche, mais ils ont en plus réussi un clean-sheet, le premier de leur saison. Une bonne nouvelle sur un plan défensif avant d’affronter bientôt Monaco et le PSG.

Mercredi contre Auxerre, la victoire avait un léger goût amer pour les Lyonnais. Bien que vainqueurs 2 à 1 de l’AJA, ils avaient laissé revenir leur adversaire dans la partie sur une grossière erreur défensive suite à un corner en leur faveur. Face à Angers dimanche, rien de tout cela n’est arrivé.

Pour la première fois de la saison, l’OL a gardé sa cage inviolée. Et malgré le bon intérim de Rémy Riou, c’est à Anthony Lopes, de retour dans le 11 après sa suspension, qu’est revenu cet honneur. Le portier portugais n’a pas eu à trop s’employer pour empêcher les Angevins de marquer, même si sa parade devant Loïs Diony a soulagé tout un stade (13e). Deux autres arrêts face à Sofiane Boufal (20e) et Yan Valery (45e) sont aussi à signaler.

Globalement, l'OL a géré sereinement cette partie

Bousculé durant 30 minutes, l’Olympique lyonnais a, une fois l'ouverture du score de Karl Toko-Ekambi passée, géré beaucoup plus sereinement cette rencontre. “On n’a pas bien démarré le match. Même en première mi-temps, je n’étais pas content. 2-0, c’est super, le score nous a été favorable parce qu’on a perdu beaucoup de ballons. On n’a pas vraiment été dominants durant la première période. En deuxième, c’était beaucoup mieux, a apprécié Peter Bosz. Quand on ne s’attend pas à ce qu’une équipe nous presse, c’est toujours difficile. L’entrée des remplaçants, c’est exactement ce qu’on veut, ce n’est pas toujours facile surtout dans la tête, mais quand ils rentrent, il faut le faire comme ils ont fait aujourd’hui. 5-0, clean-sheet, le premier de la saison, et une belle performance collective.”

Largement supérieurs au SCO, les coéquipiers de Romain Faivre ont fait les efforts nécessaires, surtout en fin de partie, pour ne pas offrir à Angers une réalisation pour l’honneur. “Ce sont des individualités qui se mettent au service du collectif. On prend tous du plaisir à l’entraînement. Le groupe vit bien donc il faut poursuivre comme cela, a affirmé le milieu de terrain. C’est un match référence, surtout que nous n’avons pas pris de but, c’est la première fois. On a marqué 5 fois, on a respecté l’adversaire et maintenant, il faut réitérer cette performance tous les week-ends.”

Des progrès à confirmer

Il faudra confirmer cela contre Lorient dès mercredi, mais les Rhodaniens ont peut-être affiché dimanche les bases d’une solidité nouvelle. “Il y a les trois points, en plus on fait enfin un clean-sheet. On attendait ça depuis longtemps, a réagi l’un des buteurs, Castello Lukeba. On a pris du plaisir, fait les efforts tous ensemble, on a envie de presser haut pour vite récupérer le ballon et se projeter. Nous avons tous la même vision.”

Un constat qui doit être nuancé néanmoins car l’OL n’a affronté aucune formation destinée à jouer le haut du tableau (le meilleur adversaire actuellement est Auxerre, 9e). Cela va venir la semaine prochaine avec un déplacement à Monaco, puis le 18 septembre avec le choc contre le PSG à domicile. Ce qui fait dire à Corentin Tolisso, positionné en sentinelle pour cette affiche, “qu’il ne faut pas relâcher nos efforts et se dire que parce qu’on l’a emporté largement, tout est acquis, loin de là.” Toutefois, ce clean-sheet est bon pour le moral du groupe. “On a beaucoup travaillé. Sur les précédents matches, on a pris des points sans forcément briller comme on a pu le faire contre Angers. C’est bien de gagner 5 à 0, sans prendre de but, ce qui permet de prendre de la confiance sur le plan défensif”, a souligné le champion du monde 2018.

Certains cadres ont pu souffler un peu

Autre point positif de ce score largement acquis, Peter Bosz a pu sortir assez tôt certains cadres comme Alexandre Lacazette et Tetê (65e). Au vu du calendrier qui arrive, un peu de repos ne peut être que bénéfique. “On a eu trois matches de suite avec seulement deux jours de récupération. Là, on va jouer une rencontre avec trois jours de repos mais ça sera quand même notre 4e partie donc on vit une semaine "anglaise". C’est pour ça que j’étais content avec le score car on a pu faire des changements avec Lacazette, Tetê et même Malo (Gusto) après son carton jaune, a expliqué l’entraîneur néerlandais. Thiago Mendes avec son genou a aussi pu souffler.”

Tout n’est pas encore parfait néanmoins pour les Lyonnais sur un plan défensif. La première demi-heure, comme l’a souligné le coach batave, n’était pas fameuse, mais mentalement, ne pas avoir encaissé de but reste un plus indéniable. Plutôt armé offensivement, même après le départ de Lucas Paquetá, l’OL doit surtout s’appliquer à être davantage solide devant son gardien. Une bonne saison et un retour en coupe d’Europe passeront forcément par là.