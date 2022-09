Pour la quatrième fois de la saison, l’OL s’est imposé à domicile face à Angers (5-0). Après la rencontre, Peter Bosz a tenu à souligner la performance collective, des titulaires aux entrants.

Un résultat parfait sur tous les points ?

On n’a pas bien démarré le match. Même en première mi-temps, je n’étais pas content. 2-0, c’est super, le score nous a été favorable parce qu’on a perdu beaucoup de ballons. On n’a pas vraiment été dominants durant la première mi-temps. En deuxième, c’était beaucoup mieux. Quand on ne s’attend pas à ce qu’une équipe nous presse, c’est toujours difficile.

L’entrée des remplaçants, c’est exactement ce qu’on veut, ce n’est pas toujours facile surtout dans la tête mais quand ils rentrent, il faut le faire comme ils ont fait aujourd’hui. 5-0, clean-sheet, le premier de la saison, et une performance collective.

L’entrée de Moussa Dembélé

Je sais combien de buts il a marqué la saison dernière. C’est incroyable. Je comprends que ce n’est pas toujours facile pour lui mais il est rentré en donnant le maximum comme face à Reims. Il n’y a pas que lui. Jeff (Reine-Adelaïde), qui a joué 45 minutes à Reims et qui est sorti parce qu’il n’avait pas bien joué, est resté la tête haute. Il a travaillé, il est entré et a été très sûr avec le ballon. On fait entrer deux défenseurs alors qu’on n’a pas eu de clean-sheet cette saison donc ça met de la pression.

Les problèmes défensifs de Gusto

Ce sont des détails mais sur ces détails, je n’étais pas content de sa façon d’attaquer en première mi-temps. Il ne se déplace pas très bien sur le terrain. Sur le côté de Malo et de Nicolas, c’était nos joueurs libres donc si on change vite de côté, eux ils s’écartent. On n’a pas bien joué ces coups-là. Je l’ai fait sortir à cause de son carton jaune et un tacle devant la surface donc j’ai eu un peu peur. Quand tu as 19 ans, il faut le gérer.

Bosz : "Grâce au score, on a pu faire souffler des joueurs"

Une variété offensive

C’est la première fois qu’on joue contre une équipe qui vient nous chercher. Les défenseurs ont moins de temps avec le ballon mais ça ouvre les espaces. Si leur pression baisse un peu, un joueur ne fait pas son boulot, ça ouvre. C’était plus facile pour nous. Honnêtement, j’ai été surpris par Angers pendant les 30 premières minutes. Ils ont vraiment bien joué, ont eu deux occasions mais on a eu la chance de notre côté. Je savais qu’ils jouaient en 5-3-2 mais la manière était plus agressive et plus haute sur le terrain.

Libéré après la fin du mercato

On sait maintenant avec quels joueurs on travaille jusqu’au 10 janvier, enfin jusqu’à novembre.

Trois matchs avant la trêve

Je dis toujours que je me concentre uniquement sur le prochain match. A partir de demain (dimanche), on va regarder Lorient. On a eu trois matchs de suite avec seulement deux jours de repos, là on va jouer un match avec trois jours de repos mais ça sera quand même notre 4e match donc on vit une semaine "anglaise". C’est pour ça que j’étais content avec le score car on a pu faire des changements avec Lacazette, Tetê et même Malo avec son carton jaune. Thiago Mendes avec son genou, on a pu leur donner un peu de repos.

Des choix à Lorient en pensant à Monaco ?

Je regarde toujours comment on peut gagner le prochain match. Bien sûr je vais regarder qui a beaucoup joué mais je ne vais pas regarder vers Monaco car il faut d’abord gagner à Lorient. La trêve internationale est trop loin pour savoir si les joueurs peuvent tenir.