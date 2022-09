OL - Angers (5-0) : Baticle voit "un OL très fort en transition cette saison"

De retour au Parc OL, Gérald Baticle a subi de plein fouet l’animation offensive de l’OL. Néanmoins, le coach d’Angers souligne avant tout le travail défensif des Lyonnais depuis le début de la saison.

Il aura fallu attendre la 6e journée pour voir l’OL finir un match sans encaisser de but. Cette mission défensive avait clairement été érigée comme un objectif face à Angers et a été réussie. Le festival offensif a forcément permis aux Lyonnais de défendre plus sereinement mais avec une telle avance, ils auraient également pu relâcher la pression et permettre aux Angevins de sauver l’honneur. Il n’en a rien été et Gérald Baticle a bien noté ce point.

L’entraîneur, qui faisait son retour au Parc OL, a été aux premières loges pour observer les changements entre cette saison et la dernière dans le jeu déployé par les hommes de Peter Bosz. "Ils sont là, je sens qu’il y a des signaux. Voir des attaquants se replacer très rapidement, c’est une équipe qui est très forte en transition, a détaillé le coach adverse en conférence. Ca a toujours été une équipe forte avec le ballon mais cette année au moment où elle le perd, elle est conquérante très haut et est capable de se regrouper très vite."

Ayant subi de plein fouet ce renouveau lyonnais, Gérald Baticle a également noté que le groupe lyonnais avait désormais cette faculté à "poser autant de problème avec les entrants qu’avec les joueurs qui débutent." La révolution à l’OL serait-elle enfin en marche ? Les trois rencontres contre Lorient, Monaco et le PSG avant la trêve donneront un avis plus clair sur la vraie situation à Lyon.