OL - Angers (5-0) : le clean-sheet tant espéré est arrivé

Si le festival offensif a bien été au rendez-vous contre Angers, l’OL finit surtout cette victoire sans prendre de but. Une première cette saison. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Enfin un match sans prendre de but

C’est finalement dans le match où l’OL a semblé le plus bousculé défensivement, du moins pendant une demi-heure, qu’il finit la rencontre sans prendre le moindre but. Durant les jours qui ont suivi la victoire contre Auxerre, Peter Bosz l’avait appelé de ses souhaits. Bien que les Lyonnais ne subissent pas beaucoup d’occasions depuis le début de la saison, finir un match sans prendre de buts était clairement l’objectif affiché contre Angers. La mission a été tenue. De retour dans le but lyonnais, Anthony Lopes n’a pas à s’employer outre mesure et pourtant il a fait l’arrêt qu’il a fallu quand la rencontre le demandait.

Loïs Diony ayant pris par surprise Thiago Mendes, le gardien s’est imposé devant l’ancien attaquant de Saint-Etienne. Un arrêt ô combien important qui a ensuite entraîné le récital offensif. Si Malo Gusto a été en difficulté, de l’autre côté, Nicolas Tagliafico a encore fait parler sa grinta argentine face aux Angevins. Néanmoins, ce clean-sheet est avant tout un succès collectif et même à 5-0 et les changements opérés, l’envie a été de faire les efforts pour réduire à néant les dernières velléités d’Angers.

Le flop : Malo Gusto

Les fervents supporters du latéral droit vont directement mettre en avant ses deux passes décisives sur des centres biens sentis pour Alexandre Lacazette puis Karl Toko Ekambi. C’est un fait, offensivement, Gusto a été bon dans le registre où on l’attendait. Avec Tetê, le couloir droit est bien verrouillé et les dédoublements sont nombreux, permettant d’apporter le danger dans la surface. Malheureusement, c’est bien sur l’aspect défensif que Malo Gusto a pêché et pêche depuis le début de la saison. Déjà bousculé face à Troyes, le latéral droit est sorti à la 69e minutes de jeu.

Un remplacement voulu par Peter Bosz car le coach néerlandais a senti la mauvaise nouvelle arriver. Averti à la 54e minute pour un tacle non-maitrisé sur Diony, l’international Espoir n’a pas pu contenir son envie de bien faire ou de rattraper son retard. En retenant un Angevin par le short dans le camp adverse, il est passé une première fois proche de l’exclusion. Cet avertissement ne lui a pas servi de leçon. Sur un tacle par derrière devant sa surface, on se demande encore comment l’arbitre n’a pas dénié sortir un deuxième jaune. Gusto n’est certainement pas toujours aidé par le repli défensif de Tetê mais dans cette saison de confirmation, c’est bien défensivement qu’il est attendu au tournant. Contre Angers, la copie a été à revoir.