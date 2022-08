L’OL enchaîne un troisième succès à domicile contre Auxerre (2-1)

Largement dominateur dans cette rencontre, l’OL s’est offert un troisième succès (2-1) en trois matchs au Parc OL cette saison. Les Lyonnais ont malgré tout encore joué à se faire peur dans une confrontation qu'ils maitrisaient.

Avec seulement trois jours de repos, l’OL n’a pas eu le temps de ruminer. Dans un rythme de matchs qui lui rappelle les semaines européennes, le club lyonnais a eu la chance de ne pas ressasser trop longtemps le contretemps rémois. Trois jours après le nul à Reims (1-1), l’OL a retrouvé le goût de la victoire face à Auxerre (2-1). Pour la troisième fois de la saison, les fans lyonnais ont goûté à la saveur des trois points. L’OL est critiquable, l’OL ne déploie pas le jeu tant espéré mais l’OL affiche dix points après quatre journées et un match en moins et c’est bien tout ce qui était espéré lors du coup d’envoi de la saison début août.

Avant d’attaquer les montagnes monégasques et parisiennes à la mi-septembre, un sans-faute était fortement conseillé, histoire de ne pas répéter les erreurs passées. Mercredi soir, l’OL est toujours invaincu, bien que les supporters en attendent forcément plus dans la qualité du jeu. Contre Auxerre, les hommes de Peter Bosz ont outrageusement dominé. Rémy Riou s’est bien employé sur quelques sorties aériennes (63e) et une claquette salvatrice (88e) en fin de match mais le portier lyonnais a clairement vécu une soirée des plus tranquilles.

L’OL est décidément incorrigible

Pourtant, dans son incapacité à se mettre complètement à l’abris, les Lyonnais ont forcément joué avec la boule au ventre jusqu'à la fin. Face à une équipe auxerroise joueuse mais souhaitant avant tout jouer en contre, ce n’est pas faute pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette d’avoir eu les espaces pour se mettre à l’abris. Bien loin du bloc compact rémois de dimanche, l’OL a pu mettre en place son jeu sans se casser les dents. Quand ce n’est pas le manque d’inspiration qui n’est pas là, c’est l’inefficacité qui empêche la formation lyonnaise d’être totalement sereine.

Au contraire de Riou, Benoit Costil a été mis à contribution. S’il s’est incliné sur le but de Tetê qui n’a eu qu’à pousser le ballon dans le filet sur une offrande de Karl Toko Ekambi, le portier auxerrois a maintenu les siens en vie notamment durant le premier acte. En mettant en échec Toko Ekambi (10e, 57e) ou encore Lacazette (17e, 22e), Costil a fait front et douter les Lyonnais. Ces derniers, pourtant sûr de leurs forces, n’ont pas donné l’impression de douter malgré les échecs.

Riou joue les sauveurs en fin de match

Il y a bien eu un petit trou d’air un peu avant l’heure de jeu mais le but du break de l’attaquant camerounais sur un corner de Cherki devait sonner comme le glas des espoirs bourguignons. Mais l’OL ne serait pas l’OL s’il ne jouait pas avec ses nerfs et ceux de ses supporters. En menant 2-0, la formation lyonnaise a trouvé le moyen de se faire surprendre sur un contre intervenu après un corner lyonnais.

Dix minutes de souffrance une fois de plus qui heureusement se sont terminées positivement grâce à la parade du portier lyonnais. Avec ce 7e succès de suite à domicile, l’OL a refait du Parc OL une forteresse quasi-imprenable. S’il faudra attendre un peu plus de prestations à l’extérieur pour se faire un réel avis, les Lyonnais sont provisoirement sur le podium. Il y a bien longtemps que le club n’avait pas connu ça.