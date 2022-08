Ligue 1 - OL : Caqueret et Faivre alignés au milieu contre Auxerre

Comme attendu, Maxence Caqueret et Romain Faivre vont connaitre leur première titularisation de la saison contre Auxerre. Les deux joueurs prennent place aux côtés de Johann Lepenant dans l’entrejeu de l’OL.

La prestation contre Reims a laissé quelques traces. Dans une semaine à trois matchs, Peter Bosz a choisi de faire tourner un peu son effectif. Mais vraiment un minimum puisqu’ils ne sont que deux à faire leur entrée dans le onze de départ ce mercredi contre Auxerre par rapport au onze de départ en Champagne. Face à l’envie de faire souffler Corentin Tolisso et à la sortie de Jeff Reine-Adelaïde dès la pause, Bosz a décidé de miser sur Maxence Caqueret et Romain Faivre pour débuter cette rencontre de la 5e journée. Blessé avant le début de la saison, Caqueret avait joué 20 minutes contre Troyes avant de rentrer à la pause à Reims. Le nouveau numéro 6 de l’OL va donc connaitre sa première titularisation de la saison, tout comme Romain Faivre.

L’ancien Brestois n’a pour l’instant disputé que trois minutes dans cette nouvelle saison et est resté sur le banc contre Reims. A lui de saisir sa chance avec le départ de Lucas Paquetà et une place qui se libère dans l’entrejeu. Hormis Caqueret et Faivre, Peter Bosz a décidé de rester sur du classique et continue de maintenir sa confiance à Karl Toko Ekambi. Bien qu’en deçà de ses performance depuis trois matchs, l’attaquant camerounais conserve sa place sur le côté gauche de l’attaque et accompagne le duo Alexandre Lacazette - Tetê. Derrière, rien ne bouge avec Malo Gusto à droite, une charnière Thiago Mendes - Lukeba qui cherchera à se rattraper et Nicolas Tagliafico.

Le onze de départ de l’OL : Riou - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Faivre, Lepenant, Caqueret - Tetê, Lacazette (cap), Toko Ekambi

Les remplaçants : Bonnevie, Henrique, Da Silva, Reine-Adelaïde, Tolisso, Dembélé, Cherki, Barcola