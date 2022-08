Mercato : l’OL s’offre le prometteur Saël Kumbedi (Le Havre)

A la recherche d’une doublure au poste de latéral, l’OL a jeté son dévolu sur Saël Kumbedi. Le jeune défenseur arrive en provenance de Le Havre et s’est engagé jusqu’en 2025.

Ce n’est pas le nom le plus ronflant que pouvaient espérer les supporters de l’OL pour jouer les doublures de Malo Gusto. Mais à en croire de nombreux observateur, le club lyonnais a réalisé un très joli coup sur le marché des transferts en allant dénicher Saël Kumbedi. A 17 ans, le latéral droit vient de s’engager avec le club septuple champion de France pour les trois saisons à venir. Pour s’attacher les services de l’international U18,, l’OL a déboursé un million d’euros à Le Havre son club formateur ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.

Kumbedi pour doubler Gusto

Champion du monde U17 au printemps dernier avec Mamadou Sarr, Saël Kumbedi est vu comme l’un des meilleurs prospects français à son poste. S’il ne vient pas pour jouer les titulaires après seulement six matchs en Ligue 2, le natif de Stains (Seine-Saint-Denis) est voué à prendre dans un futur proche la succession de Malo Gusto. Ce dernier, auteur de performances remarquées, a déjà été dans le viseur des plus grands durant l’été (PSG, Manchester United, Barcelone) et devrait recevoir une cour encore plus assidue dans les mois à venir s’il continue sur sa trajectoire. Avec Kumbedi, Bruno Cheyrou et la direction lyonnaise cherchent avant tout à anticiper.