Un temps espéré pour un retour à l’OL, Amine Gouiri va bien changer de club en Ligue 1 mais ne reviendra pas à Lyon. L’attaquant va rejoindre Rennes tandis que Gaëtan Laborde va faire le chemin inverse, direction Nice.

L’histoire achevée précipitamment ne reprendra pas. Parti de l’OL en 2019 sans avoir vraiment eu sa chance, Amine Gouiri aurait pu revenir dans ces dernières heures du mercato. D’après L’Equipe, le club lyonnais avait sondé Nice pour connaître les intentions du club sudiste ainsi que celle du joueur. La perspective de voir Gouiri revenir dans son club formateur pour reprendre le fil de son histoire en avait séduit plus d’un même si tactiquement, cette arrivée soulevait des question. Peter Bosz n’aura pas à se remuer les méninges puisque le natif de Bourgoin-Jallieu ne reviendra pas dans le Rhône.

Entre 2 à 3M€ dans les caisses de l'OL

Il sentira bien l’air lyonnais mais plus du côté de la Bretagne, en retrouvant Bruno Genesio et Florian Maurice. Dans les négociations entre Rennes et Nice, les deux clubs sont tombés d’accord sur un échange de joueurs dans deux opérations distinctes. Gouiri va prendre la direction de Rennes tandis que Gaëtan Laborde va s’engager avec les Aiglons pour 15M€. L’officialisation doit intervenir dans la soirée jeudi, lors du dernier jour du mercato.

En rejoignant Rennes, Amine Gouiri rapportera malgré tout quelques millions d’euros à l’OL, qui avait négocié un intéressement de 15% sur une plus-value. Avec un transfert estimé aux alentours de 25 millions euros, le club lyonnais devrait toucher environ entre deux et trois millions d’euros pour son ancien attaquant. Une maigre consolation.