Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice a de grandes ambitions pour le club breton. Malgré tout, il ne souhaite pas mettre la charrue avant les boeufs et se retrouver coincé avec des annonces non-tenues.

En Bretagne, les anciens de l’OL ont la cote. Entre Martin Terrier, Bruno Genesio et Florian Maurice, le Stade Rennais a flairé le bon coup et ne regrette sûrement pas d’avoir misé sur ces trois éléments passés entre Rhône et Saône. Quatrième de la dernière saison après avoir été longtemps en course pour se qualifier pour la Ligue des champions, le club breton continue de surfer sur une dynamique positive depuis quelques saisons avec une cinquième participation européenne de suite à venir. Ce renouveau, Florian Maurice n’y est pas étranger depuis son arrivée à Rennes en 2020. Le directeur sportif s’est appuyé sur son réseau et en récolte les fruits après un divorce amer avec son club de coeur l’Olympique lyonnais.

"Faire progresser le club"

Fort de son succès, l’ancien attaquant a préféré jouer la carte de la patience quand il lui a été demandé si Rennes visera la Ligue des champions la saison prochaine, prenant l’exemple de l’OL pour détailler ses propos. "Viser la Ligue des champions ? Je ne peux pas vous dire ça aujourd’hui. Entre annoncer un objectif Ligue des Champions et l’atteindre, ce sont deux choses différentes. On a pu s’en apercevoir. Lyon annonce viser chaque année la Ligue des Champions, ça va faire deux années de suite qu’ils ne la jouent pas…a-t-il indiqué sur le plateau de Pleine Lucarne, émission de la chaîne TV Rennes lundi. Je ne veux pas m’engager sur des choses que je ne peux pas tenir. On va essayer de construire une équipe et de faire progresser le club pour atteindre la Ligue des Champions. Mais dire qu’on va la jouer chaque année, ce serait mentir et je ne veux pas m’avancer là-dessus."

Habitués à être dans la course au podium ces dernières saisons, les supporters rennais rêvent eux en grand. Et ne seraient pas contre entendre de nouveau la célèbre musique de la Ligue des champions en 2023, après l’avoir fredonné pour la première fois en 2020.