OL : Kysha Sylla prolonge d’un an avec les Fenottes

Défenseure d'avenir, Kysha Sylla (18 ans) a prolongé son contrat avec l’OL. La championne de France U19 est désormais liée jusqu’en 2025 avec son club formateur.

Il n’y a pas que chez les garçons que l’OL fait prolonger ou signer des premiers contrats à ses pépites. Chez les filles aussi l’objectif est de s’appuyer au maximum sur le vivier présent au centre de formation surtout avec la future création d'une D3 féminine en 2023. Dans cette optique, le club lyonnais a assuré ses arrières en prolongeant d’une saison la jeune Kysha Sylla. La jeune défenseure (18 ans) avait signé son premier contrat pro en 2021 et est désormais liée avec son club formateur jusqu’en juin 2025.

"Je suis très heureuse et très fière de prolonger à l’OL. J’ai beaucoup travaillé cette saison et j’ai été récompensée avec un premier match en D1, a déclaré Sylla sur le site du club. A moi maintenant de continuer à travailler pour progresser encore et engranger du temps de jeu avec les pros."

Ayant fait ses débuts professionnels avec le groupe de Sonia Bompastor dans la large victoire contre Soyaux (8-0) en février dernier, Kysha Sylla a été championne de France avec les U19 de l’OL ainsi qu’avec les pros. Elle est actuellement avec l’équipe de France U20 avec qui elle dispute la Sud Ladies Cup aux côtés d’Alice Sombath et Yzma Mzé Issa.