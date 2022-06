Dimanche, l’équipe de France féminine U20 a signé sa première victoire dans la Sud Ladies Cup. Les Bleuettes se sont imposées contre les Pays-Bas grâce à un but de la Lyonnaise Yrma Mzé lssa.

Après une défaite inaugurale contre les Etats-Unis vendredi, l’équipe de France U20 féminine a bien redressé la tête pour son deuxième match. Opposées aux Pays-Bas, les joueuses de Sonia Haziraj l’ont emporté sur la plus petite des marges (1-0) grâce à la réalisation d’une Fenotte. En trompant Dinkla à la 19e minute, Yrma Mze Issa a ouvert son compteur but et offert la victoire aux Bleuettes.

L’attaquante française n’était pas la seule Lyonnaise titulaire pour ce deuxième puisqu’Alice Sombath a retrouvé la défense centrale après avoir évolué à droite lors de la première rencontre. La récente championne d’Europe avec l’OL a joué toute la rencontre au contraire de Kysha Sylla qui est seulement entrée pour les six dernières minutes de la rencontre. Prochain rendez-vous mardi pour la France qui affrontera le Mexique (21h).