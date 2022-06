OL féminin : Christiane Endler, principale réussite du mercato estival 2021

Christiane Endler (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A l'été 2021, l'OL s'est renforcé en recrutant 5 joueuses. Assez incontestablement, Christiane Endler est celle qui a le plus apporté aux Fenottes cette saison.

Pour récupérer les titres perdus la saison précédente, notamment en D1 et la Ligue des champions, l'OL a particulièrement prospecté chez son rival, le PSG, lors du mercato 2021. Ainsi, Christiane Endler, Perle Morroni et Signe Bruun ont rejoint le Rhône en provenance de Paris. Outre ces trois éléments, Daniëlle Van de Donk (Arsenal) et Emma Holmgren (Eskilstuna United) se sont engagées avec les Fenottes.

Sur ces cinq recrues, il est assez évident que Christiane Endler est celle qui a eu le plus grand rôle dans la reconquête des Lyonnaises. Avec 28 matches toutes compétitions confondues, la Chilienne a poussé Sarah Bouhaddi sur le banc et permis à sa formation de remporter les affiches décisives grâce à de belles prestations.

Une année 2022 presque blanche pour Van de Donk

Pour Van de Donk et Signe Bruun, l'exercice 2021-2022 s'est déroulé en deux parties. La Danoise est apparue 20 fois sous ce maillot, et la Néerlandaise 14. Mais les deux footballeuses ont vécu la 2e moitié de la saison à Manchester United (en prêt) et à l'infirmerie. Cela signifie qu'elles ont très peu joué avec l'OL en 2022, une rencontre chacune pour être précis. Emma Holmgren a elle joué à 5 reprises avec les Fenottes, dont une fois en Coupe de France contre le PSG (3-0).

Enfin, Perle Morroni a vécu une année contrastée. Plutôt titulaire en 2021, elle a ensuite progressivement laissé sa place à Selma Bacha dans le couloir gauche de la défense. Un rôle un peu frustrant pour celle qui était championne de France en titre avec Paris. Néanmoins, elle n'a jamais démérité lors de ses apparitions.

Pour le mercato estival 2022, le club a déjà annoncé la venue de Sara Däbritz, ancienne joueuse du PSG.