OL – Jeux Méditerranéens : objectif demi-finale pour Patouillet et la France

Tombeurs du Maroc dimanche (1-0), Mathieu Patouillet et les Bleuets peuvent, en cas de victoire sur l’Espagne ce mardi, faire un grand pas vers les demi-finales des Jeux Méditerranéens. Une qualification qui dépendra du résultat entre le Maroc et l’Algérie dans l’autre match du groupe.

Il faut maintenant confirmer pour l’équipe de France U18 dans les Jeux Méditerranéens qui se déroulent en ce moment même à Oran en Algérie. Après une courte victoire contre le Maroc (1-0) au stade de Sig dimanche, Mathieu Patouillet et la France peuvent déjà se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Ce mardi, les Bleuets affrontent l’Espagne, battue par le pays hôte (1-0) lors de la première journée de groupe.

Une rencontre que le portier lyonnais, sélectionné en raison de ses performances avec l’OL, avait vécue depuis le banc des remplaçants. Lionel Rouxel, le sélectionneur des Bleuets, avait préféré le jeune monégasque Alain Zadi, qui a su saisir sa chance face au Maroc. Reste à savoir si un roulement dans les buts français aura lieu pour ce second match qui, en cas de victoire et en fonction du score entre le Maroc et l’Algérie, pourrait directement propulser Patouillet et ses coéquipiers vers le dernier carré de la compétition.