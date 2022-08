OL – Auxerre (2-1) : Caqueret, un retour dans le 11 concluant

A l’occasion de la réception d’Auxerre, Maxence Caqueret a réussi son retour dans le onze de départ. Au rayon des insatisfactions, le but encaissé. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le flop : un nouveau flottement défensif

Bien évidemment, on retiendra ce succès contre l'AJA (lire ici) avec les trois points à la clef. Toutefois, l’OL a encore joué à se faire peur dans les derniers instants. Et la leçon devra être retenue au risque de déchanter lors des prochaines rencontres. Une énième avertissement.

Une mauvaise habitude pour les Lyonnais. L’OL aurait dû gagner son duel contre le promu auxerrois sans encaisser de but. Mais, sans grande surprise pour les suiveurs de cette équipe, la passivité de la défense lyonnaise en a décidé autrement. Alors qu’il menait 2-0 après un but de Karl Toko-Ekambi, l’OL s’est relâché. Après un corner lyonnais mal négocié, Auxerre saisit sa chance et lance une contre-attaque emmenée par l’ex-Lyonnais Gaëtan Perrin qui sert Mathias Autret. La frappe croisée du milieu offensif de l’AJA trompe Rémy Riou (80e). Il s’agit du 4e but encaissé de la saison pour les hommes de Peter Bosz.

Le top : Caqueret, le métronome du milieu

Buteur, passeur et entreprenant (rien à voir avec Reims), la rédaction aurait pu très bien mettre en exergue la prestation de Karl Toko-Ekambi. Mais comme il faut bien faire des choix, c’est un autre joueur qui a retenu notre attention mercredi soir.

Un retour attendu et concluant. Pour sa première titularisation (62 minutes disputées contre Troyes et à Reims) de la saison contre l’AJ Auxerre, Maxence Caqueret a fait un bien fou à son équipe. Remis de sa blessure, le jeune milieu de 22 ans a retrouvé ses jambes et a montré la bonne direction : cassage de ligne, jeu court et intense, combativité… le natif de Vénissieux a prouvé, une nouvelle fois, qu’il était une pièce essentielle de cette formation lyonnaise. Même s’il ne marque pas assez à son goût, Maxence Caqueret a tenté, chose qu’il ne faisait pas assez, de tirer au but (17e, 51e). Mais ce qui a sauté aux yeux, c’est sa complicité avec Johann Lepenant . Un duo qui a bien fonctionné et qui pourrait bien faire quelques étincelles lors des prochaines échéances.