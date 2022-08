Satisfait sur le plan comptable de cette nouvelle victoire à domicile, Peter Bosz n’a pas apprécié les dix dernières minutes du match. Pour l’entraîneur de l’OL, ses joueurs auraient dû se mettre à l’abris au score.

Un jeu enfin constant sur un match

Constant jusqu’au 2-1 parce que les dix dernières minutes c’était chaud. Sinon j’ai vu un bon OL qui s’est créé des occasions notamment en première mi-temps. On a gagné 1-0 à la pause mais on peut marquer encore deux, trois buts. On a contrôlé le match, on a beaucoup bougé, on n’a pas mal joué, on n’a pas donné beaucoup de ballons à Auxerre. Pendant 80 minutes, je pense qu’on a fait un bon match.

Les dix dernières minutes

C’était chaud et pas nécessaire. C’est un corner pour nous, Johann tire, sa frappe est contrée et là on était tout ouvert. Après ce but, je comprends que ce soit dur mais ce n’était pas nécessaire.

Bosz : "Ne pas oublier qu'on a joué trois fois à domicile"

Les raisons du but encaissé

On était mal organisé et je vais le dire, ça fait ch***, ce n’était pas nécessaire. Jusqu’à là, on était en contrôle, il ne manquait que le troisième but et tu finis avec un clean-sheet. C’est vraiment dommage.

10 points en 4 matchs

J’aurais aimé gagner à Reims même si ce n’était pas mérité mais quand tu commences avec 4 matchs et 10 points, c’est bien. Mais il ne faut pas oublier qu’on a joué trois fois à domicile et contre des équipes de bas de tableau. La saison dernière, on a perdu beaucoup de points contre ces équipes. Aujourd’hui, il faut le dire, le jeu était beaucoup mieux qu’avant.

Un nouveau trio au milieu de terrain

Il y a différentes raisons. On a des joueurs, Maxence (Caqueret) et Corentin (Tolisso), qui n’ont pas joué les matchs amicaux, on a Romain (Faivre) qui a commencé à droite et aujourd’hui il a bien joué entre les lignes. On a Johann (Lepenant) que personne ne voyait titulaire à Lyon et il joue très bien. C’est important pour Corentin de jouer 90 minutes mais ne peut pas jouer deux matchs en trois jours.