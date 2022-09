Mené 2-0 à un quart d’heure de la fin, Auxerre a réduit le score et aurait même pu accrocher le nul. Après la rencontre, il y avait une "petite frustration" chez Jean-Marc Furlan.

Avec lui, difficile de s’ennuyer. Même après une défaite de son équipe, le sourire ne quitte pas le visage de Jean-Marc Furlan. Impressionné par l’amphithéâtre du Parc OL pour la conférence de presse, l’entraîneur d’Auxerre n’a pas oublié de parler du revers de son équipe. En attendant d’affronter Marseille puis Rennes, l’AJA a pu se faire les dents contre l’OL. Le club bourguignon n’est d’ailleurs pas passé loin d’une belle opération. Menés 2-0 après le but de Karl Toko Ekambi, les Auxerrois ont profité d’une nouvelle largesse lyonnais pour continuer à y croire à dix minutes de la fin.

Sans un Rémy Riou des grands soirs et une parade en fin de match, le promu aurait pu répartir avec un point. Après le match, il y avait donc une pointe de frustration dans cette défaite (2-1). "Quand je suis venu ici, je me suis dit qu’on allait prendre comme à la pétanque, a déclaré Furlan sur le ton de l’humour. C’est une grosse équipe avec de belles individualités, on ne peut pas comparer leurs moyens et les nôtres. C’est incomparable. Je suis content de mes joueurs même s’il y a une frustration qui est légère. Il y a deux championnats dans ce championnat avec les 6 gros budgets et les autres."

Forcément déçu pour ses joueurs "qui ont fait un bon match notamment après les changements", Jean-Marc Furlan estime que son club ne peut pas rivaliser avec l’ogre lyonnais. "Je ne veux pas être grossier mais pour payer une joueur de l’OL, il en faut 10 chez nous. La classe individuelle des joueurs de l’OL est complètement différente."