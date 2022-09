Karl Toko Ekambi qui célèbre son but avec Cherki et Lukeba (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Très en deçà de ses performances depuis le début de la saison, Karl Toko Ekambi a gardé la confiance de Peter Bosz. L’attaquant camerounais la lui a bien rendue avec un but et une passe décisive contre Auxerre.

A l’OL, il fait partie de ceux à qui presque rien n’est pardonné. A 29 ans, Karl Toko Ekambi vit une aventure compliquée voire contrastée entre Rhône et Saône. Parmi les offensifs les plus prolifiques de l’effectif lyonnais depuis son arrivée, l’attaquant camerounais est pourtant l’un des premiers à être critiqués au moment d’un but tout fait et pourtant raté ou d’une passe dans le mauvais timing. En trois saisons, il a appris à vivre avec même si un coup de sang peut prendre le dessus comme ce fut le cas la saison dernière face à Montpellier. L’épisode aurait pu entraîner la fracture totale entre Toko Ekambi et l’OL, pourtant c’est tout le contraire, au moins à l'intérieur du club. L’été est passé et l’a vu devenir l’un des vice-capitaines lyonnais avec Corentin Tolisso et Anthony Lopes derrière Alexandre Lacazette. Une promotion lourde de sens de la part de Peter Bosz.

Contre vents et marées, l’entraîneur néerlandais a toujours défendu son joueur. Ce n’est pas le mauvais début de saison du Camerounais qui est venu changé la donne. Quand les prestations ont été pointées du doigt, Bosz a joué les protecteurs, à l’image de sa sortie médiatique au lendemain du nul (1-1) et de la prestation insipide de Toko Ekambi face à Reims. "Il peut mieux faire. Ce n'est pas son meilleur début de saison, mais il n'est pas le seul quand on regarde notre équipe. Les joueurs ne sont pas tous au même niveau physique. Il faut un peu de temps. Je connais mes joueurs et j'ai beaucoup de confiance. C'est un très bon joueur, avait assuré Bosz face à la presse. Il a eu un rendement incroyable la saison passée. Je suis sûr qu'il va retrouver son meilleur niveau. J'espère que ce sera pour bientôt."

Toko Ekambi a la confiance de Bosz

En plus d’être entraîneur, Peter Bosz est-il un devin ? Quand tout le monde attendait de voir le Néerlandais profiter de la bonne entrée de Rayan Cherki à Reims pour lui offrir une titularisation en lieu et place du numéro 7 lyonnais, le technicien est resté fidèle à sa ligne de conduite contre Auxerre. En le défendant publiquement, Bosz n’a pas voulu s’auto-déjuger et a maintenu sa confiance à l’un de ses vice-capitaines.

Bien lui en a pris puisque face aux Auxerrois, les supporters ont eu droit à la version 2021-2022 de Toko Ekambi et non celle des trois premiers matchs. Sifflé au moment de l’annonce des compositions, l’ancien de Villarreal a répondu sur le terrain avec une passe décisive pour Tetê et le but du break. Une manière de faire taire les jugements sur son entame de saison ? Le principal intéressé s’en défend, lui qui a préféré mettre en avant la partition collective plus qu’individuelle après la rencontre. "Je fais abstraction des critiques, je ne vais pas écouter ça, je travaille tranquillement, le club me fait confiance, le coach aussi et je sais de quoi je suis capable. Je l’ai montré ce soir."

Bosz : "Son jeu en profondeur nous a manqué"

Quand bien même il assure faire abstraction des critiques, Karl Toko Ekambi se savait attendu face à Auxerre. Auteur de sa meilleure saison lors du dernier exercice, le Camerounais sait que ses moindres faits et gestes seront épiés. De l’eau a coulé sous les ponts depuis Montpellier mais sa promotion dans le capitanat et les réactions qui en ont découlé ont montré que la plaie était encore ouverte. Ayant enfin débloqué son compteur but, le Lion Indomptable espère "reproduire des performances identiques. Le coach a confiance en moi, je le remercie pour ça et je veux lui rendre comme ça sur le terrain."

Après l’avoir défendu bec et ongles, Peter Bosz n’attend que ça. Il sait qu’une bonne saison de l’OL ne passera qu’avec des performances de son ailier. Que ce soit statistiquement mais aussi dans le jeu. Mercredi contre Auxerre, le manque de profondeur aperçu à Reims n’a été qu’un lointain souvenir. "Ca nous manquait et pas que chez lui mais pour l’équipe avec des joueurs qui font des appels en profondeur. Il nous manquait ça pour ouvrir le jeu. J’ai beaucoup aimé ça. C’était bien."

Les belles promesses observées contre Auxerre demandent confirmation. Ca tombe bien, l’OL est de nouveau sur le pont dès samedi contre Angers avec à coup sûr un bloc qui sera bien plus compact. Le moment parfait pour prouver que les erreurs rémoises sont oubliées.