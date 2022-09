OL - Mercato : un nouveau prétendant pour Sinaly Diomandé

Dans ce dernier jour du mercato, les choses devraient bouger à l’OL dans le sens des départs. Sinaly Diomandé est notamment fortement courtisé en Ligue 1.

Dans le football, il est commun d’appeler ce jour "le jour le plus long". Ce jeudi 1er septembre marque le dernier jour du mercato et les clubs n’ont plus que quelques heures pour terminer de faire leur emplettes. A Lyon, cette ultime ligne droite devrait avant tout se montrer active dans le sens des départs, avec un nom qui ressort plus que les autres depuis la fin du week-end. Ce n’est pas celui qu’espéraient certainement les supporters de l’OL mais Sinaly Diomandé semble plus que jamais sur le départ. Après un intérêt de Troyes durant l’été, les clubs intéressés ont monté d’un standing pour récupérer l’international ivoirien.

Une offre de 6M€ à venir ?

Mercredi, L’Equipe avançait que Nice, dans sa quête d’un renfort défensif, aurait soumis une offre aux dirigeants lyonnais. Le montant n’a pas filtré mais les Aiglons vont devoir jouer des coudes s’ils veulent attirer Diomandé dans le sud de la France. En effet, le quotidien sportif assure que Rennes est aussi entré dans la danse ces dernières heures. Le club breton devrait adresser une offre avoisinant les 6M€ pour le défenseur lyonnais qui reste sur six derniers mois sans jouer avec une vilaine blessure à la cheville. L’OL attendait des départs, celui de Diomandé n’était certainement pas programmé.