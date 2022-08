OL - Mercato : après Troyes, Nice dégainerait aussi pour Diomandé

A un peu plus de 24h de la fin du mercato, certains dossiers n’ont pas encore trouvé de dénouement. A la recherche de temps de jeu, Sinaly Diomandé intéresserait Nice, qui aurait même soumis une offre à l'OL.

Si dans le sens des arrivées, la fin du mercato de l’OL devrait s’annoncer plutôt calme avec la possibilité de simples retouches de complément, en ce qui concerne les départs, c’est une toute autre histoire. Non convoqués pour la réception d’Auxerre, ce mercredi (19h), Houssem Aouar et Sinaly Diomandé sont en salle d’attente. Le défenseur central a tout juste repris avec le collectif après un gêne musculaire à la cuisse mais fait l’objet de convoitises. Après Troyes, ce serait un autre club de Ligue 1 qui explorerait la piste menant à Diomandé selon L’Equipe. A la recherche d’un défenseur central dans ces dernières heures du mercato, l’OGC Nice aurait ciblé l’international ivoirien (8 sélections).

L'OL prêt à lâcher définitivement son défenseur ?

Ce serait d’ailleurs plus qu’un simple intérêt d’après le quotidien sportif puisque les Aiglons aurait déjà soumis une offre à l’OL, sans que le montant ne filtre. Gêné par une grosse blessure la saison dernière, Sinaly Diomandé n’arrive pas à confirmer les promesses observées lors de ses débuts et souhaite accumuler du temps de jeu. Reste à savoir si l’OL serait vendeur pour son jeune défenseur (21 ans) alors que Jérôme Boateng, blessé depuis trois semaines, et Damien Da Silva sont amenés, au maximum, à quitter le club en juin prochain. Avec encore 24h pour se mettre d'accord, les discussions entre l'OL et Nice devraient s'intensifier dans les prochaines heures.