Mercato : Pathé Mboup débarque à l’OL

Formé dans le club partenaire du Dakar Sacré Coeur, Pathé Mboup débarque à l’OL. Le milieu de terrain a signé un contrat jusqu’en juin 2024.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Le partenariat entre l’OL et le Dakar-Sacré Coeur trouve une nouvelle fois une connexion avec l’arrivée de Pathé Mboup dans la capitale des Gaules. Le milieu de terrain de 19 ans qui avait signé avec le Standard de Liège durant le dernier mercato hivernal a signé un contrat professionnel et s’est engagé avec l’OL pour deux saisons. Il est désormais lié avec le club lyonnais jusqu’en juin 2024.

En arrivant sur les bords du Rhône, Mboup devient le 4e joueur à avoir fait sa formation du côté de Dakar pour ensuite s’envoler vers Lyon grâce au partenariat entre les deux clubs signé en 2015. Si Ousseynou Ndiaye s’est engagé avec l’US Orléans et qu’Abdoulaye Ndiaye a été prêté à Bastia durant l’été, Mboup retrouvera un autre joueur formé au centre Dakar-Sacré Coeur à Décines. Ayant débuté la préparation avec les pros, Célestino Iala évolue avec la réserve lyonnaise et pourra jouer les guides au sein de l'effectif de Gueïda Fofana.