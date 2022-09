Mercato : Houssem Aouar finalement une saison de plus à l'OL ?

Dans ce dernier jour du mercato, l’OL ne devrait pas bouger et signer de nouveaux joueurs. Lucas Paquetà ne sera pas remplacé, à moins que son remplaçant naturel ne soit Houssem Aouar. Sauf offre anglaise de dernières minutes, le milieu devrait rester dans son club formateur.

Avec Saël Kumbedi, l’OL a très certainement mis un terme à son recrutement estival. Dans ce dernier jour du mercato, il ne faut jurer de rien mais à moins d’une opportunité de dernières minutes impossible à laisser passer, les arrivées estivales devraient donc se limiter à six (Riou, Lacazette, Tolisso, Lepenant, Tagliafico, Kumbedi). Le fameux concurrent à Johann Lepenant pour le poste de sentinelle se fera encore attendre et si Sinaly Diomandé vient à quitter le navire, l’international ivoirien ne devrait pas être remplacé avec une recrue. Chez les supporters, c’est un peu la soupe à la grimace après un début de mercato prometteur sur le papier.

Seulement, la dernière ligne droite de ce marché des transferts est loin d’avoir mis l’accent sur les ambitions lyonnaises avec notamment la vente de Lucas Paquetà à quatre jours de la fin. Dans le communiqué de départ, l’OL a mis l’accent sur Jeff Reine-Adelaïde, Romain Faivre et Rayan Cherki pour occuper le poste laissé vacant par le Brésilien mais un autre nom devrait se greffer dans cette liste dans les prochaines heures.

Non pas une recrue mais Houssem Aouar. Le milieu de terrain souhaitait partir durant l’été mais n’a finalement pas trouvé chaussure à son pied, malgré des accords contractuels avec Nottingham Forrest notamment. Une offre de dernière minute n’est pas à exclure mais la tendance est très clairement à voir Aouar rester une saison de plus dans son club formateur. De quoi relancer des discussions pour prolonger et ne pas partir libre de l’OL dans six mois ? Chaque chose en son temps, le mercato n'a pas encore livré toutes ses vérités..