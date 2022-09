OL : fin de l’intérim pour Rémy Riou

Propulsé dans le but de l’OL après le rouge d’Anthony Lopes contre Ajaccio, Rémy Riou en a fini avec son intérim. Le gardien lyonnais l’a terminé sur une bonne note avec un arrêt de grande classe contre Auxerre.

Il était revenu durant l’été pour boucler la boucle. Il ne s’imaginait sûrement pas vivre un tel retour. Après quinze ans à sillonner la France et l’Europe (Belgique, Turquie) pour vivre de sa passion, Rémy Riou est revenu à l’OL fin mai dans le but de finir sa carrière à la maison et de commencer à préparer l’avenir. Il ne pensait sûrement pas qu’il allait enfin vivre ses premières minutes en professionnels avec son club formateur dès la 1re journée de championnat. Pourtant, en voyant Anthony Lopes récolter un rouge après vingt minutes de jeu contre Ajaccio, Riou a été propulsé sur le devant de la scène, la veille de ses 35 ans.

Depuis ? Il a enchaîné trois matchs de suite comme le nombre de matchs de suspension de Lopes et a vu son intérim prendre fin au moment du coup de sifflet final contre Auxerre. A la fin de la rencontre, tous ses coéquipiers sont venus le féliciter. Non pas pour son intérim mais bien pour avoir joué les sauveurs mercredi. Si l’OL a signé un troisième succès de suite à domicile cette saison, Rémy Riou n’y est pas étranger. "J’aurais préféré terminer avec un clean-sheet mais je suis content que ça se passe comme ça, a avoué Riou au micro d’OLPlay. Le coach sait qu’il peut compter sur moi. Je suis revenu pour ça, pour faire des arrêts, apporter de l’expérience dans ce groupe qui est jeune."

Quand le club bourguignon a repris espoir après la réduction du score d’Autret à dix minutes de la fin, le portier lyonnais s’est détendu de tout son être pour claquer une frappe de Gaëtan Perrin qui prenait le chemin de la lucarne (89e). Une excellent façon de terminer sa mission, lui qui a sauvé 4 points avec ses arrêts sur Nouri (Ajaccio) et donc Perrin. A l'heure de faire les comptes, c'est tout sauf anodin.