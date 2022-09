En attendant de connaitre le dénouement de leur situation personnelle, Houssem Aouar et Sinaly Diomandé étaient présents à l’entraînement. Au lendemain de la victoire contre Auxerre, seuls Jérôme Boateng et Rémy Riou étaient absents.

Leur avenir incertain est au centre des attentions mais ils font comme si de rien n’était. Au lendemain de la victoire contre Auxerre (2-1), Houssem Aouar et Sinaly Diomandé ont pris part à l’entraînement collectif du jour. Reste que leurs heures restent comptées au sein du club lyonnais. Si le milieu de terrain a plus de chances de rester que de partir, pour Diomandé la donne est bien différente. Face aux intérêts de Rennes ou de Strasbourg, l’international a fait part de ses intentions d’aller voir ailleurs selon nos informations et tout devrait se jouer dans les prochaines heures entre les deux clubs français. En attendant que le mercato ferme ses portes, Peter Bosz a pu compter sur un effectif presque au complet à deux jours de la réception d’Angers.

Comme c’est le cas depuis quelques semaines, Jérôme Boateng était aux abonnés absents tout comme Rémy Riou qui en a fini avec son intérim dans les buts de l’OL. Ce jeudi, il n’y avait que Kayne Bonnevie et Anthony Lopes lors du spécifique gardien autour de Rémy Vercoutre, Julian Pollersbeck étant lui aussi toujours dans le flou concernant sa situation personnelle. Si rien n’a vraiment filtré de cette séance, une nouvelle tête a malgré tout fait son apparition dans les rangs lyonnais. Ayant signé pour trois ans mercredi, Saël Kumbedi a participé à son premier entraînement collectif sous les couleurs de l’OL.

Le groupe présent jeudi : Bonnevie, Lopes - Gusto, Kumbedi, Thiago Mendes, Lukeba, Da Silva, Diomandé, Henrique, Tagliafico - Lepenant, Faivre, Caqueret, Tolisso, Reine-Adelaïde, Aouar, Cherki - Barcola, Toko Ekambi, Lacazette, Tetê, Dembélé