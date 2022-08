OL - Auxerre : "J’ai vraiment hâte d’arriver dans ce stade", s'impatiente Perrin

A la veille d'affronter l'OL, Gaëtan Perrin (Auxerre) se réjouit de retrouver son ancien club. L'attaquant assure revenir sans "aucune pression".

Pour le Lyonnais qu'il est, cela a dû lui faire plaisir. En marquant lors du match aller du barrage entre Auxerre et Saint-Etienne, Gaëtan Perrin a participé à la montée de l'AJA en Ligue 1, en même temps que son équipe envoyait l'ASSE en L2.

Mercredi, l'ancien joueur de l'OL (entre 2005 et 2018) retrouvera son club formateur lors de la 5e journée de Ligue 1. "Ça me renvoie à mes années lyonnaises, c'est-à-dire ma formation. J’ai commencé là-bas à 8 ans, j’en suis parti à 21. Ça démontre un peu le contexte de ce match pour moi avec un retour à la maison avec beaucoup de positif, vraiment aucune pression, ce n’est que du bonheur, a-t-il confié à L'Yonne Républicaine. J’ai vraiment hâte d’arriver dans ce stade que j’ai connu il y a maintenant quelques années et réitérer les exploits que j’ai pu faire là-bas, mais cette fois-ci avec l’AJA."

"On se retrouve aujourd’hui au même niveau en L1"

Depuis son départ, l'attaquant a gravi les échelons, passant de la deuxième division avec Orléans à buteur dans l'élite française avec l'équipe auxerroise (contre Strasbourg le week-end dernier). "En football, c’est très compliqué. Les choix, on ne sait jamais si ce sont les bons ou les mauvais, on ne le sait que par la suite. Au final, le choix (de quitter l'OL) était bon, car on se retrouve aujourd’hui au même niveau en L1", a-t-il déclaré.