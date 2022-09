Ligue 1 : Tetê a fait du Parc OL son jardin

Meilleur buteur de l’OL cette saison, Tetê aime le Parc OL. Les six buts inscrits en Ligue 1 depuis son arrivée début avril l’ont été dans l’enceinte décinoise.

Après une période d’essai de trois mois, Tetê a réussi à la transformer en un CDD d’une saison. Arrivé à l’OL fin mars après que la FIFA a favorisé le départ des joueurs étrangers évoluant en Ukraine et Russie, l’ailier brésilien a su convaincre l’environnement lyonnais de faire le forcing pour prolonger l’aventure. De nouveau prêté durant l’été, Tetê s’impose comme un vrai titulaire dans ce début de saison et le 4-3-3 de Peter Bosz. Meilleur buteur du club, le Brésilien est pourtant loin de son niveau. Statistiquement, Tetê est là mais dans le jeu, il pourrait faire encore bien mieux. Son entraîneur n’avait pas manqué de le rappeler après son doublé contre Troyes.

"Tetê a été OK. Pour moi, juste OK, avait affirmé Bosz en conférence de presse. Il a marqué deux buts, mais il peut faire beaucoup mieux. Pour un ailier, il a deux qualités très importantes pour moi : il marque des buts et il délivre des passes décisives. Et sur les passes décisives, aujourd'hui, il n'a pas été très bon. Il peut faire beaucoup mieux."

6 buts et 7 passes en 13 matchs de Ligue 1

Ses prestations contre Reims et Auxerre n’ont pas forcément été plus abouties, le Brésilien étant souvent oublié ou pas compris dans ses appels. Néanmoins, il n’en reste pas moins décisif avec déjà quatre buts cette saison. Depuis son arrivée à l’OL, il en est déjà à six buts et sept passes en Ligue 1 en 13 matchs. Mieux, le Parc OL est devenu son jardin puisque tous ses buts l’ont été dans l’enceinte lyonnaise.

Comme à la maison à Décines, Tetê est "très content de marquer, de faire des passes décisives mais le plus important pour moi est de voir cette équipe progresser et gagner, c’est tout bénéfique." A lui de poursuivre sa série avec un nouveau but contre Angers, samedi. Un club qui lui rappelle des bons souvenirs après avoir ouvert son compteur but et offert la victoire seulement quelques secondes après ses premiers pas sous le maillot de l’OL.