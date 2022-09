OL - Angers : Peter Bosz devrait faire quelques ajustements

Trois jours après la victoire contre Auxerre, l’OL retrouve le Parc OL, ce samedi (19h). Face à Angers, Peter Bosz devrait se retrouver tirailler entre la volonté de maintenir sa confiance aux vainqueurs du milieu de semaine ou redonner du temps de jeu à ceux en manque de rythme comme Corentin Tolisso.

Depuis le début de la saison, Peter Bosz n’a pas pu aligner un même onze deux fois de suite. Entre le rouge d’Anthony Lopes, les blessures et reprises des uns et des autres au milieu, l’entraîneur de l’OL s’est appuyé sur une grosse ossature mais n’a jamais vraiment pu voir si un onze conquérant un match pouvait l’être le match suivant. Ce ne sera pas encore le cas contre Angers avec le retour de Lopes dans les buts. Néanmoins, après la victoire contre Auxerre et une heure de jeu convaincante, Bosz n’a pas hésité à souligner notamment le très bon match du trio Lepenant - Caqueret - Faivre. De quoi laisser penser qu’une deuxième chance, face à un bloc qui devrait être plus compact, devrait leur être donnée ?

Une bataille entre Tolisso et Faivre ?

La logique voudrait que oui mais avec l’enchaînement des matchs et un déplacement à Lorient, mercredi 7 septembre avant le choc contre Monaco, Peter Bosz sait qu’il doit jongler avec les états de forme. C’est pour cette raison qu’il avait laissé Corentin Tolisso sur le banc contre Auxerre, après avoir enchaîné deux titularisations de suite. Dans sa recherche de rythme, le milieu pourrait bien retrouver une place de titulaire malgré la bonne heure de Romain Faivre.

Si derrière, les solutions de rechange sont limitées notamment en défense centrale avec le seul Damien Da Silva, au milieu et devant, les options ne manquent pas. Encore dans la recherche de continuité et d’automatismes, l’OL ne devrait pas connaitre de gros changements par rapport à mercredi. Si turnover important il y a, ce devrait être pour le déplacement à Lorient.

La composition probable de l’OL : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Tolisso - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi