OL : un mercato qui laisse un goût d'inachevé

Alexandre Lacazette entouré de Bruno Cheyrou, Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas lors de sa présentation (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Au lendemain de la fermeture du mercato, l’OL a désormais une vision générale de son effectif. Entre promesses de départ et déception de fin, l’été n’a finalement pas été aussi radieux qu’espéré.

Voilà, c’est fini. Après presque trois mois d’informations, de rumeurs, des négociations abouties ou qui ont capoté, le mercato a refermé ses portes en France et dans la plupart des championnats européens. Tous n’ont pas refermé à double tour mais les chances de voir l’effectif lyonnais chambouler après cette date du 1er septembre sont quand même minimes voire nulles. Après plus que 80 jours de tractations, l’OL peut enfin se tourner vers le sportif et uniquement le sportif. Fini les décisions liées à de potentiels départs, Peter Bosz a désormais 27 joueurs sous le coude.

Jeudi, pendant ce que de nombreux observateurs appellent "le jour le plus long", l’entraîneur de l’OL s’est montré "satisfait du groupe à sa disposition". Il n’allait bien évidemment pas dire le contraire alors que le club cherche à retrouver les sommets en Ligue 1. Néanmoins, ce discours n’avait pas forcément été mis en avant lors du dernier exercice. La preuve que cette saison, l’effectif est un peu plus en adéquation avec les envies de Bosz ? Le coach lui-même l’a confirmé, "on a recruté spécifiquement des joueurs et ça nous fait du bien. On le voit depuis le début. On est sur la bonne direction."

L'OL a gagné en caractère et leadership

Les satisfactions, c’est bien du côté des arrivées qu’il faut les trouver. A l’OL, le mercato s’est divisé en deux parties. Des arrivées massives en début d’intersaison, une opération dégraissage dans l’autre. L’une a plus fonctionné que l’autre. Avec les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le club s’est acheté une paix sociale qui n’a finalement duré que quelques semaines mais aussi misé sur des joueurs de caractère. Un trait qui manquait à l’effectif de Bosz la saison dernière. "Ils ont engrangé beaucoup d’expérience à l’étranger. Ils communiquent, nous montrent la voie quand on n’est pas sur la bonne, a confié Maxence Caqueret jeudi. Ce n'est que positif."

Tout n’est pas parfait encore entre un milieu qui a connu des pépins physiques en préparation et un capitaine qui doit encore apprendre à connaitre ses nouveaux coéquipiers. Néanmoins, ces deux arrivées ont été un vrai bol d’air frais chez les supporters, tombés sous le charme de Johann Lepenant. Arrivé pour jouer les doublures, l’ancien milieu de Caen est pour le moment indétrônable en sentinelle. Entre les méformes et l’absence de recrutement en 6, il se retrouve propulsé sur le devant de la scène. Au sein du club, la surprise est plus contenue que chez les fans pour un joueur observé à de nombreuses reprises par la cellule de recrutement mais on note "une capacité d’adaptation express aussi bien dans le groupe que dans la Ligue 1. Il prend de plus en plus confiance au fil des matchs, ça va être dur de le déloger maintenant."

La fameuse "soupe lyonnaise" a encore frappé

On l’a dit, les arrivées ont pour le moment tout du sans-faute. Il faudra attendre pour juger le jeune Saël Kumbedi dont on dit le plus grand bien à Décines mais même Nicolas Tagliafico a réussi à faire taire ses détracteurs. Sa fougue argentine et son activité sur le couloir gauche ont fini de faire oublier un Emerson neutre pendant un an. Ce premier mois de mercato a clairement donné des promesses et le sentiment que la direction tenait enfin sa ligne de conduite. Malheureusement, recruter semble avoir été plus facile que vendre et le mois d’août a transformé cet été qui s’annonçait radieux en mini-tempête entre Rhône et Saône.

Dans son opération dégraissage pour réduire un effectif qui n’allait jouer qu’une fois par semaine, l’OL savait très bien que la tâche allait s’avérer compliquée. Pourquoi ? Entre des joueurs en fin de contrat dans un an et une dernière saison chaotique collectivement et individuellement pour certains, difficile de se montrer exigeant. Pourtant, au 2 septembre, tous ceux dont le club lyonnais avait l’intention de mettre dehors sont toujours là, hormis Léo Dubois parti goûter à la ferveur stambouliote. De Moussa Dembélé à Houssem Aouar en passant par Jérôme Boateng, aucun n’a plié bagage.

Diomandé a tenu bon

Le milieu français a bien eu des touches et des accords mais l’OL se serait montré gourmand, une position qui interpelle quand le joueur sera libre dans quelques mois. Pour les autres, la fameuse "soupe" chère à notre consultant Nicolas Puydebois a eu raison des envies sportives dans des clubs moins huppés qu’un simple statut de remplaçant à l’OL. Même en période de mercato, la qualité de vie lyonnaise revient sur le tapis et contrarie les plans. Jean-Michel Aulas a eu beau répéter que le club n’avait pas besoin de vendre, face à l’incapacité de se débarrasser de ses indésirables, il a bien fallu faire des choix. Seulement, ils sont arrivés bien tard pour pouvoir espérer se retourner.

Si le cas Lucas Paquetà semble à mettre à part, les deux parties ayant été d’accord dès le début de l’été pour se séparer, l’exemple de Sinaly Diomandé, âgé de seulement 21 ans et revanchard, est la représentation de ces ventes "forcées" sans solution de rechange. L’Ivoirien n'est finalement pas parti à Rennes, ayant bien l'intention de s'imposer mais l'OL n'aurait pas été contre une vente qui aurait envoyé Boateng et Da Silva, deux joueurs poussés vers la sortie, en première ligne pour suppléer le duo Mendes - Lukeba. Le paradoxe lyonnais comme il en existe depuis quelques années et qui n’en finit plus d'exaspérer les habitués du Parc OL. Le club lyonnais voulait entamer une mini-révolution, il ne l'a qu'à moitié réussie.

Le groupe de l'OL au 2 septembre : Bonnevie, Lopes, Riou, Pollersbeck - Gusto, Kumbedi, Thiago Mendes, Lukeba, Da Silva, Diomandé, Boateng, Henrique, Tagliafico - Lepenant, Faivre, Caqueret, Tolisso, Reine-Adelaïde, Aouar, Cherki, El Arouch - Barcola, Toko Ekambi, Lacazette, Tetê, Dembélé