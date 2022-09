Mercato : Florent Sanchez va rester à l’OL

A la recherche d’un prêt, Florent Sanchez n’a pas trouvé preneur dans cette fin de mercato. Le prometteur milieu va poursuivre à l’OL, en attendant de trouver un projet durant l’hiver.

Il avait placé beaucoup d’espoir dans cet été. Après un prêt concluant du côté de Villefranche et une montée en Ligue 2 qui lui a filé sous le nez en barrages, Florent Sanchez espérait avoir marqué des points dans l’esprit de Peter Bosz. Le milieu de terrain avait même fait le choix de ne pas prendre de vacances après l’Euro U19 afin de mettre toutes les chances de son côté.

L’OL l’avait finalement poussé à se reposer au moins une semaine et après coup, cette demande n’était peut-être pas anodine. Malgré ses bonnes intentions, Sanchez s’est contenté de la double confrontation contre le Dynamo Kiev au lendemain de sa reprise individuelle comme seule apparition avec le groupe de Peter Bosz.

Des touches sans lendemain

Pas dans les plans de coach néerlandais, le natif de Villeurbanne est donc redescendu avec le groupe de National 2 pour parfaire sa préparation avant de trouver un point de chute. Car l’objectif était clair : après son prêt dans le Beaujolais, il fallait poursuivre cette progression avec un prêt dans une formation de Ligue 2 ou de National. Finalement, Florent Sanchez va devoir prendre son mal en patience.

Sauf retournement de situation dans les dernières heures du mercato, le milieu va évoluer avec la réserve lyonnaise, au moins jusqu'à décembre. Les Girondins de Bordeaux s’étaient montrés intéressés et auraient pu représenter un bon challenge mais le club girondin n’est pas allé plus loin, ayant déjà du mal inscrire ses nouvelles recrues. Présent à l’entraînement du groupe de Gueïda Fofana, jeudi, Sanchez va devoir patienter six mois avec la réserve avant d’espérer trouver un projet durant l’hiver. Six mois de perdus diront certains.