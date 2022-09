Mercato : l’accord est proche entre l’OL et Rennes pour Diomandé

Bien que présent à l’entraînement ce jeudi, Sinaly Diomandé ne sera plus lyonnais, vendredi. L’OL et Rennes discutent actuellement pour l’arrivée du défenseur ivoirien.

En conférence de presse, Peter Bosz est resté assez vague au moment où une question sur Sinaly Diomandé lui a été posé. Présent jeudi matin à l’entraînement collectif, le défenseur ivoirien sera-t-il encore entre Rhône et Saône vendredi ? L’entraîneur n’a rien laissé paraitre mais la réponse est non. Comme dit un peu plus tôt dans la matinée, Diomandé a ouvert la porte à un départ face aux différents intérêts de clubs de Ligue 1. La bataille se jouait entre Rennes et Strasbourg et ce sont les Bretons qui devraient rafler la mise.

A quelques heures de la clôture du marché des transferts, l’OL et Rennes discutent pour trouver un accord total avant 23h et ainsi voir Diomandé rejoindre la Bretagne pour les cinq prochaines saisons selon L’Equipe et Goal. Actuellement, les négociations porteraient sur un transfert avoisinant les 9 millions d’euros bonus compris. Néanmoins, tout ne serait pas ficelé entre les différentes parties et ces dernières heures s’annoncent décisives. Il reste néanmoins peu de doutes sur le fait que Sinaly Diomandé ne reportera plus le maillot de l’OL.