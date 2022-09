OL - Mercato : une balance positive de 36,9M€

Quelques heures après la fin du mercato estival, l’heure est au bilan comptable. Cette saison encore, l’OL affiche une balance positive de 36,9M€ sans les éventuels bonus.

Après un début de mercato tonitruant et l’arrivée de trois joueurs en l’espace d’une quinzaine de jours, l’heure était à l’emballement à Lyon. Après avoir réussi à attirer les joueurs qui avaient été ciblés (Lacazette, Tolisso, Lepenant), l’OL a levé le pied de l’accélérateur au moment où Nicolas Tagliafico a fait son arrivée en Rhône et Saône un peu après la mi-juillet. L’heure était avant tout aux ventes et elles n’ont finalement pas été très nombreuses cet été. Si l’on ne tient pas compte des prêts et fin de contrat, seuls Léo Dubois (Galatasaray) et Lucas Paquetà (West Ham) ont plié bagages durant l’intersaison. Un maigre bilan pour une formation lyonnaise qui s’était lancée le défi de dégraisser un effectif bien trop imposant.

Cinq arrivées pour deux départs et quelques prêts payants, l’été lyonnais a finalement été plutôt calme, ce qui n’a pas empêché l’OL de finir un nouveau mercato en étant largement dans le vert du moins sur le papier. Avec seulement 9,45M€ dépensés pour attirer Johann Lepenant, Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico, l’OL n’a pas cassé sa tirelire même si les primes à la signature d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso doivent pondérer le terme d’arrivées libres pour ces deux joueurs. Dans l’autre sens, Tino Kadewere et Cenk Ozkaçar ont rapporté quelques pécules avec leur prêt payant (900 000€) mais c’est bien la vente de Paquetà, la 4e plus élevée dans l'histoire du club, qui fait toute la différence. Au final, l’OL affiche une balance positive de 36,9M€.