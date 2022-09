OL : Signe Bruun marque, le Danemark finit invaincu

Signe Bruun lors de Danemark – Allemagne à l’Euro 2022 (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Pour son dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, le Danemark n’a pas flanché contre le Monténégro (5-1). Titulaire, Signe Bruun a trouvé le chemin des filets.

La qualification était déjà acquise depuis un certain temps. Vainqueur de ses huit premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, le Danemark savait déjà que sa présence en Australie et en Nouvelle-Zélande l’été prochain était déjà assurée. Néanmoins, les Scandinaves avaient à coeur de finir de la meilleure des façons cette phase de groupes en terminant invaincues mais surtout avec un sans-faute du début à la fin. Jeudi soir, les coéquipières de Signe Bruun n’ont pas failli à leur mission avec ce neuvième succès en autant de matchs face au Monténégro (5-1).

Bruun bientôt de retour à l'OL

Pour cette dernière rencontre sans enjeux, l’attaquante de l’OL était bien alignée à la pointe de l’attaque danoise. Elle a joué un peu plus d’une heure et s’est offert le but du 4-1 à la 50e minute de jeu. Pour Bruun, ça en est déjà fini de cette trêve internationale puisqu’un seul match était programmé pour le Danemark. Elle devrait donc faire rapidement son retour à Décines pour préparer la reprise de la D1 féminine.