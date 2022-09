Parmi les formateurs les plus influents de l’OL ces 30 dernières années, Armand Garrido a rendu son tablier depuis 2020. Aujourd’hui à Bourgoin-Jallieu, il livre un regard sur l’évolution de la formation à Lyon et en France.

Quand vous allez interroger un joueur lyonnais sur ses années de formation que ce soit à Tola Vologe ou à Meyzieu, le nom d’Armand Garrido reviendra d’une manière ou d’une autre. Le formateur a vu passer toutes les pépites sorties du centre de formation de l’OL et les a façonné en douceur ou "avec un bâton" comme aime le rappeler Jordan Ferri. S’il n’est aujourd’hui plus dans le club lyonnais et a rejoint Bourgoin-Jallieu en qualité de coordinateur technique cet été, Garrido reste un formateur dans l’âme et concède que les méthodes d’apprentissage et de détection ont bien changé ces dernières années.

Lui qui a gagné la Coupe Gambardella en 1997 en a vu passer des joueurs et entre ceux du début des années 2000 et les joueurs actuels, les critères ne sont plus les mêmes. "Aujourd’hui, un Hatem Ben Arfa, je ne suis pas sûr qu’il soit sollicité pour entrer dans un club pro, alors qu’on s’est tous battus pour le faire venir sportivement parlant. Beaucoup de nouveaux éléments entrent dans la réflexion et, en plus, cette réflexion est différente. C’est l’évolution de la société dans sa globalité. L’aspect humain, social, rentre de plus en plus en compte dans la sélection, avoue-t-il sur la plateforme 13h Foot. La pédagogie est également différente, que ce soit en mieux ou en moins bien."

Garrido : "Plus difficile de sortir des joueurs niveau Ligue des Champions"

Plus que jamais, les clubs veulent désormais former des jeunes hommes en plus de jeunes joueurs. Non pas que cet aspect ait été laissé de côtés durant toutes ces années mais l’homme est aussi aussi important que le joueur. Ce changement entraîne-t-il une différence dans les profils de ceux qui réussissent à percer chez les pros à l’OL ? Pas forcément à écouter le formateur mais Armand Garrido estime que le niveau de référence a peut-être bien baissé.

"On visait le niveau Ligue des Champions. Govou, Gonalons, Umtiti, Tolisso devaient avoir ce niveau pour qu’on les mène au groupe pro. En arrivant à l’entraînement avec Essien, Juninho, etc, je peux vous dire que les joueurs avaient le niveau et qu’ils n’étaient pas mauvais avec leurs pieds ou leur réflexion tactique. Aujourd’hui, on voit que c’est un peu plus difficile de sortir des joueurs de niveau LDC. La preuve, l’OL n’arrive plus à y aller. Ça se rapproche plus du niveau Ligue 1."

Avec Maxence Caqueret, Castello Lukeba ou encore Malo Gusto, l'OL espère revenir à ses réussites d'antan et à l'espoir de pouvoir retrouver la Ligue des Champions. C'est l'objectif affiché.