Mercato : Amine Gouiri (ex-OL) rejoint Rennes

En s’engageant avec Rennes jusqu'en 2027, Amine Gouiri va aussi faire les affaires de l’OL. Ayant négocié un intéressement de 15% sur une future plus-value au moment de son départ à Nice, le club lyonnais va toucher quelques millions d’euros dans l’opération.

Amine Gouiri ne fait plus le bonheur de l’OL et de ses supporters depuis deux saisons mais il continue de donner le sourire au comptable du club. Après deux exercices du côté de Nice, l’attaquant a pris la direction de Rennes et s’est engagé avec le club breton jusqu’en 2027. Dans le même temps, Gaëtan Laborde a fait le chemin inverse dans deux opérations bien distinctes. Si le montant n'a pas encore filtré, l'OL sait déjà que ce transfert va lui rapporter quelques millions d'euros.

Le club lyonnais avait négocié un intéressement de 15% sur une future plus-value au moment du départ de son attaquant formé à l’Académie. Les supporters lyonnais auraient certainement aimé qu’Amine Gouiri fasse des ravages au Parc OL avant de s’envoler vers d’autres cieux contre un gros chèque. Un temps annoncé sur le retour, Amine Gouiri rejoint finalement Bruno Genesio et Florian Maurice du côté de la Bretagne.