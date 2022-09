Contre l’OL, Gérald Baticle joue gros avec Angers

N’ayant toujours pas connu la victoire cette saison, Angers s’avance comme une proie en mal de confiance au Parc OL, samedi (19h). Les jours de Gérald Baticle seraient déjà comptés…

En arrivant au Parc OL, Gérald Baticle ne devrait pas se tromper de vestiaires. Après une décennie comme adjoint à l’OL, il est déjà revenu dans la peau d’un coach principal la saison dernière avec le SCO Angers. Pour sa première sur le banc visiteur, il n’avait pas été loin de faire un gros coup sans une erreur d’arbitrage et des débuts fracassants de Tetê, tout juste arrivé à l’OL. Six mois après, les choses ont bien changé. Les promesses de la première saison ont déjà laissé place aux doutes et ce déplacement à Lyon pourrait bien être le dernier pour Baticle avec Angers.

Avec aucune victoire et trois défaites de suite, Gérald Baticle est sur un siège éjectable. "Nous sommes dans le travail, l’animation afin d’avancer et être plus performants. Il faut continuer de les encourager. Je ne veux pas être dur devant vous. Ma mission est d’être juste avec eux, a déclaré le coach angevin en conférence de presse. Ce n’est pas un problème d’être dur avec eux. Nous sommes dans l’action, nous sommes là pour donner de la confiance et avancer ensemble."

Pour retrouver la confiance, Gérald Baticle devrait s’appuyer sur une assise défensive renforcée avec notamment l’arrivée de Yan Valéry dans les derniers instants du mercato. L’ancien latéral de Southampton est dans le groupe angevin qui vient à Lyon "pour gagner" d’après Adrien Hunou.