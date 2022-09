OL - Angers : Aouar et Diomandé toujours hors du groupe

Avec la fin du mercato, Peter Bosz peut enfin compter sur un groupe fixe. Pour la réception d’Angers samedi, l’entraîneur lyonnais a décidé de se passer encore de Sinaly Diomandé et Houssem Aouar.

Au Parc OL, l’OL veut viser le quatre à la suite samedi. Contre Angers (19h), une nouvelle formation en mal de confiance, les joueurs lyonnais ont l’occasion de signer un quatrième succès en autant de matchs à domicile cette saison. Ils ont aussi la possibilité d’engranger un maximum de points avant de se frotter à Monaco, le PSG et Lens dans les prochaines journées après le déplacement en retard à Lorient. Avec déjà dix points au compteur, l’OL fait un départ quasi sans-faute, une première depuis une décennie. A l’époque, le club avait fini à la 3e place et il aimerait sûrement connaitre pareil résultat voire mieux dans les prochains mois. Cette réception d’Angers est aussi la première de la saison sans l’ombre du mercato qui tourne autour.

Deux jours après la fin du marché des transferts, Peter Bosz et ses joueurs peuvent enfin ne penser qu’au terrain. C’est aussi l’heure de vrais choix pour l’entraîneur néerlandais qui pouvait jouer sur les instances de départ de certains (Aouar, Diomandé) pour ne pas les convoquer. Face à Angers, le milieu de terrain et le défenseur seront encore en marge du groupe. Avec désormais un effectif de 26 joueurs à sa disposition, Bosz est confronté à ce qu’il ne souhaitait pas : avoir un groupe pléthorique pour seulement un match par semaine. Pour cette 6e journée, ce sont encore Aouar et Diomandé qui en font les frais. Sur le flanc depuis des semaines, Jérôme Boateng s’est lui mis en marge tout seul tandis qu'Anthony Lopes fait son retour après trois matchs de suspension.

Le groupe retenu contre Angers : Lopes, Riou, Bonnevie - Gusto, Mendes, Da Silva, Lukeba, Henrique, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso, Reine-Adelaïde - Tetê, Faivre, Dembélé, Toko-Ekambi, Cherki, Barcola, Lacazette